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Более тонны старых батареек собрали жители Лесной Поляны

Опубликовано , 37 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

В рамках экологической акции «Сдай батарейку – спаси ёжика» жители Лесной Поляны за два года принесли на переработку более тонны отработанных элементов питания.

Все собранные батарейки отправлены на Челябинский перерабатывающий завод, сообщает пресс-служба мэрии Кемерова.

«Число участников акции ежегодно растёт. Все больше жителей Лесной Поляны задумываются о вреде, который наносит выброшенная использованная батарейка», — отмечают власти.

Коробки для сбора отработанных элементов питания стали привычными в подъездах, школах, магазинах.

Листовки «Сдай батарейку – спаси ёжика» не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. Такое название придумано не случайно – одна батарейка загрязняет 20 кв. метров земли, а это территория обитания двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

Кроме того, в Лесной Поляне в течение года проходили массовые акции по сбору вторсырья «Мир без вреда». В результате собрано и отправлено на переработку 84 кг ПЭТ-бутылок, 50 кг стекла, 412 кг макулатуры.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/ekologiya/87738.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_01/20170116_04.jpg

В рамках экологической акции «Сдай батарейку – спаси ёжика» жители Лесной Поляны за два года принесли на переработку более тонны отработанных элементов питания.

 

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