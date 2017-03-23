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Флешмоб в поддержку «Часа Земли» провели в таштагольском ТЦ

Опубликовано , 102 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Волонтёры удивили покупателей торгового комплекса в Таштаголе неожиданно начавшимся танцем в поддержку «Часа Земли».

Флешмоб устроили студенты техникума горных технологий, одетые в синие футболки с собственноручно изготовленными логотипами глобальной акции.

«По завершении выступления студенты раздали прохожим информационные буклеты и листовки на природоохранную тематику, призвали всех присоединиться к акции «Час Земли». Мероприятие организовано Шорским национальным парком вместе с техникумом», — сообщает пресс-служба региональной администрации.

Акция «Час Земли» проводится в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы и символизирует солидарность людей в решении экологических проблем.

Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней участвуют более 2 млрд человек из 7 тыс. городов. Во время акции также гаснет подсветка самых известных зданий и памятников.

В этом году «Час Земли 2017» состоится 25 марта с 20:30 до 21:30.

Как уточнили в обладминистрации, в результате акции 2016 года только Кемерово сэкономил 1,7 тыс. кВт электроэнергии.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/03/chas-zemli-shorskij-natspark-1024x680.jpg

Волонтёры удивили покупателей торгового комплекса в Таштаголе неожиданно начавшимся танцем в поддержку «Часа Земли».

 

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