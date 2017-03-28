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В Год экологии в Кузбассе высадят «щит» из 7,5 млн деревьев

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © ua.all.biz

Акции «Экологический щит Кузбасса» позволят увеличить число деревьев в регионе на рекордные 7,5 миллионов за год.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора Елену Жидкову, в Год экологии все акции по озеленению пройдут в области под девизом «Экологический щит Кузбасса». Это подчеркнет роль леса в поддержании экологического баланса региона.

«Кузбасс достиг максимальных показателей по озеленению за последние 20 лет, посадив в прошлом году 7,1 млн деревьев, из них 2,1 млн в ходе массовых акций, — сказала заместитель губернатора. — В этом году будет установлен новый «зеленый» рекорд. Всего лесничие, общественники и угольщики посадят свыше 7,5 млн деревьев, в том числе 2,5 млн саженцев украсят улицы, дворы и скверы и помогут создать новые рукотворные леса в результате массовых мероприятий по благоустройству».

Кузбасс также продолжит традицию отмечать посадкой деревьев рождение новых жителей, особое внимание будет уделено состоянию городских лесов.

По данным властей, будут приняты меры по увеличению площади «зелёных лёгких» городов, их очистке и оздоровлению насаждений. Сотрудники муниципалитетов, организаций, лесничие, общественники, жители очистят в апреле лесные массивы от сухостоя, бурелома, аварийных деревьев, прошлогодней травы. Участники мероприятия ликвидируют несанкционированные свалки бытовых отходов и строительного мусора, благоустроят места отдыха в лесах вокруг населённых пунктов.

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Акции «Экологический щит Кузбасса» позволят увеличить число деревьев в регионе на рекордные 7,5 миллионов за год.

 

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