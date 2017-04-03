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Интернет-акция «Юные друзья леса» стартовала в Кузбассе

Опубликовано , 101 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © belive.ru

Стартовавшая в Год экологии акция разработана для привлечения внимания общественности к проблемам сбережения и приумножения лесов.

Как сообщает областной департамент лесного комплекса, она проводится в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Друзья кузбасского леса» будут сообщать об участии в мероприятиях по посадке деревьев, расчистке лесов от мусора, публиковать фотографии, видеоролики о результатах проведённых природоохранных акций, делиться мыслями, впечатлениями, инициативами.

Наиболее активных участников группы в сентябре 2017 года наградят подарками и грамотами.

Напомним, что в целом в Год экологии в Кузбассе планируется посадить рекордные 7,5 млн деревьев. Из них более 2,5 млн будет посажено в этом году с участием общественности.

Весенний месячник посадки деревьев пройдёт под девизом «Экологический щит Кузбасса», что, по мнению организаторов, подчеркнёт значимость леса для экобаланса региона.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/ekologiya/88936.html

http://belive.ru/wp-content/uploads/2015/10/1691.jpg

Стартовавшая в Год экологии акция разработана для привлечения внимания общественности к проблемам сбережения и приумножения лесов.

 

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