«Зелёный маршрут» расскажет об экологических акциях в Новокузнецке

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В Новокузнецке стартовала городская акция «Зелёный маршрут» в рамках мероприятий Года экологии и благоустройства, а также Дней защиты от экологической опасности.
Теперь горожане могут узнать о проводимых в городе акциях и проектах в области охраны окружающей среды прямо в городском общественном транспорте.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в качестве эколого-просветительской площадки выбраны трамваи (маршруты № 5а, 2, 10), троллейбусы (маршруты № 1, 7) и автобусы (№ 7, 81), которые курсируют по всем районам города.
«Зелёный маршрут» — это информационный ресурс в формате оформленного салона общественного транспорта, который способен привлечь внимание новокузнечан к экологическим вопросам", — пояснили в городской администрации.
Салоны выбранных трамваев, троллейбусов и автобусов украсили экологическими работами школьников и воспитанников станции юных натуралистов.
«Также юные натуралисты будут проводить агитационную работу с жителями города Новокузнецка, рассказывая пассажирам «Зелёных маршрутов» о необходимости и важности личного вклада каждого в сохранение природы», — рассказали в горадминистрации.
Завершится акция 5 июня – во Всемирный День охраны окружающей среды.
В Новокузнецке стартовала городская акция «Зелёный маршрут» в рамках мероприятий Года экологии и благоустройства, а также Дней защиты от экологической опасности.