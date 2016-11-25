Кузбасский телеканал впервые победил в премии «ТЭФИ-Регион»

Торжественная церемония награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион-2016» состоялась накануне в Уфе: одним из победителей стал проект «ШоуБой» от телеканала «Мой город».

Для участия в ХV юбилейном конкурсе, который проводит фонд «Академия российского телевидения», поступило рекордное количество работ — 545 программ от 167 телекомпаний из 83 населенных пунктов.

В номинации «Спортивная программа» лучшим стал проект телеканала «Мой город» — «ШоуБой», сообщает «Кузбасская медиагруппа».

«Мой город» — это единственный телеканал в Кузбассе, получивший данную награду.

В 2015 году проект «ШоуБой» уже попадал в число финалистов «ТЭФИ-Регион» в номинации «Быстрее. Выше. Сильнее» специального блока номинаций «Спорт на телевидении». Однако тогда проект не получил бронзовую статуэтку Орфея.

Спортивное шоу телеканала «Мой город» рассказывает о состязании четырёх сильнейших школ бокса Кузбасса. Спортсмены из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска и Прокопьевска тренировались и соревновались под прицелами камер, чтобы выяснить, в каком городе живут лучшие боксёры.

Итогом для участников первого сезона шоу, помимо путёвки в Таиланд, стала возможность выступить на том же ринге, где проходил титульный бой АРВ. Кроме молодых боксеров в шоу приняли участие десятикратный чемпион мира Юрий Арбачаков и чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд.

В 2016 году запустили второй сезон проекта, который получил название «ШоуБой. Новая битва».

Он стартовал в эфире «Моего города» осенью 2016 года. Как и в прошлом году, команды из городов Кузбасса, представляющих сильнейшие школы бокса, соревнуются между собой.

«Когда мы создавали этот проект, идея снимать боксёров на ринге и за его пределами была эксклюзивной. Гораздо проще снимать реалити-шоу с участием девушек, которые хотят получить корону первой красавицы, чем с участием спортсменов. От них сложнее получить для такого формата эмоции. В первую очередь хочу поблагодарить боксёров. Благодаря их поту и крови мы получили эту награду», — прокомментировал заместитель генерального директора по телевещанию «Кузбасской медиагруппы» Роман Быков.

Быков также поблагодарил Федерацию бокса Кемеровской области и областной департамент молодёжной политики и спорта за помощь в организации съёмок двух сезонов проекта «ШоуБой».

«Мой город» ежегодно производит рейтинговые реалити-шоу. Так, программа «Райские каникулы» стала номинантом на премию телеканала РБК#42.

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В её состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS, телевизионные каналы «Мой город» и первый бизнес-канал «РБК». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.