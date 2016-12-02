Кузбассовцы лишаются пенсии из-за зарплат «в конвертах» и неофициальной работы

Пенсионный фонд России (ПФР) в этом году отказал в назначении пенсии 1 730 кузбассовцам, 64 из них не хватило баллов: скорее всего, они работали, не оформляя официально трудовых отношений, поэтому прав на страховую пенсию у них нет.

Об этом сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

Рискуют также остаться без страховой пенсии работники, которые соглашаются на зарплату в конверте.

«Взносы в Пенсионный фонд уплачиваются только с официальной заработной платы. Страховыми бывают пенсии не только по старости, но и по инвалидности, и по случаю потери кормильца. К примеру, страховую пенсию по случаю потери кормильца семья не получит, если умерший член семьи не был официально трудоустроен», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в ОПФР, условия назначения пенсии изменились по новому законодательству с 1 января 2015 года.

До этого для назначения трудовой пенсии по старости надо было иметь пять лет страхового стажа. В 2015 году требовалось шесть лет стажа, в 2016-м — уже семь лет, в 2024 году и далее требуемый стаж составит 15 лет.

Чем больше зарплата, тем больше отчислений в Пенсионный фонд делает работодатель, тем больше баллов можно заработать. Обращаются в баллы и нестраховые периоды. За год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно заработать, ухаживая за инвалидом первой группы или пожилым человеком старше 80 лет, либо ребенком-инвалидом.

Родитель, ухаживающий за первенцем, за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается 3,6 балла и 5,4 балла соответственно. Для сравнения: 5,4 балла можно получить, если отчисления в Пенсионный фонд делаются с официальной зарплаты в 35 тысяч рублей.

Необходимое количество баллов фиксируется на дату наступления пенсионного возраста. В этом году нужно иметь девять баллов.

«В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР можно в режиме реального времени следить за формированием пенсионных прав: количество заработанных баллов, страховые взносы работодателей на индивидуальном лицевом счете», — добавили в пресс-службе.