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Кемеровчанка продает «кота-идиота» с пузырьком валерьянки

Опубликовано , 554 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © 90.img.avito.st

Необычное предложение появилось на одном из популярных сайтов объявлений: Алена из Кемерова продает «кота-идиота» за 100 рублей и обещает пузырек валерьянки в подарок.

Девушка разместила фотографию спящего котенка и не самыми лестными словами описала его поведение.

«(Котенку) три месяца, бегает, раскидывает всё, что видит. Переворачивает вообще всё, ночью кусает за ноги и не дает спать. Ест почти всё, что найдет в помойном ведре, так как есть из миски не царское занятие», — пишет хозяйка питомца.

Кроме того, по ее словам, котенок прячет носки, зарядники, зажигалки и вместо лотка ходит в ванную.

Автор объявления обещает сама привезти кота новым хозяевам. «В подарок пузырек валерьянки», — добавила девушка. Но, возможно, именно этим препаратом и объясняется такое поведение котенка.

Заводчики кошек отмечают, что попробовавший валериану питомец приходит в сильнейшее возбуждение: носиться по квартире, истошно вопит, рвет обои и шторы.

«Может вести себя агрессивно и нападать на хозяина. Такое поведение объясняется тем, что аромат мяун-травы стимулирует выброс половых гормонов в организме животного. Возбужденное состояние сменяется крепким сном, который напоминает наркотический», — пишут на профессиональных сайтах «кошатников».

Вред домашним представителям кошачьих от валерьянки не вызывает сомнений специалистов. При этом они отмечают, что самый страшный ущерб и физическому, и психическому здоровью кошек наносит спиртовая настойка.

«Организм животных не обладает сопротивляемостью к алкоголю, и хвостатый любимец уже после единичной пробы становиться зависимым. Его поведение напоминает алкоголика, он становится назойливым: ходит за хозяином и требует новую порцию зелья, а в случае отказа выражает свое недовольство агрессивным поведением», — пишут заводчики.

«Под воздействием спирта, организм котов разрушается очень быстро. Угощая питомца ради забавы, будьте готовы в скором времени встретиться с проблемами, как язва, почечная недостаточность, больная печень», — предупреждают ветеринары.

Бывают случаи, когда ветеринары прописывают валерьянку в качестве лекарства, но врач при этом тщательно подбирает дозировку.

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Необычное предложение появилось на одном из популярных сайтов объявлений: Алена из Кемерова продает «кота-идиота» за 100 рублей и обещает пузырек валерьянки в подарок.

2 комментария

  1. Зачем брать котенка, если ты не любишь животных? В 3 месяца котенок- это ребенок, маленький ребенок, которого надо учить кушать и ходить в лоток, учить — это не бить и тыкать носом, а терпеливо, как и любого ребенка садить в горшочек и вытирать лужицы. Котенок, как и любой другой домашний питомец, это в первую очередь живое существо, со своими мыслями, желаниями и привычками. А у этой кемеровчанки «хозяйки-идиотки» котика нужно отобрать.

 

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