Газеты и интернет
Радио
-23°C, небольшая метель
Войти на сайт

Новокузнецк потратит 6 млн рублей на разработку бренда и оформления к 400-летию

Опубликовано , 473 просмотра
Автор текста Денис Васильев

#

Фото © МедиаКузбасс

Администрация Новокузнецка проводит конкурс по разработке бренда города, креативно-стратегической концепции и информационных материалов празднования 400-летия, которое будет отмечаться в 2018 году.

Сведения об открытом конкурсе опубликованы на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

По данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 миллионов рублей.

Источниками финансирования определены бюджеты всех уровней: по 900 тыс. рублей из казны города и области на 2016 год, самая значительная часть — 4,2 млн рублей — из текущего федерального бюджета.

«Объект закупки — оказание услуг по комплексной разработке креативно-стратегической концепции и информационных материалов проекта празднования 400-летия и бренда города Новокузнецка», — уточняется в сообщении.

Согласно условиям, исполнитель должен создать праздничный фирменный стиль и не менее трех вариантов универсального и запоминающегося логотипа на русском и английском языках.

Как отмечают местные СМИ, в конкурсе прописано несколько этапов, в том числе создание праздничного фирменного стиля к юбилею города и разработка сайта «Новокузнецк-400», оформление улиц и городского транспорта, а также разработка сувенирной линейки.

Заявки и работы принимаются до 1 декабря 2017 года.

Напомним, что в июле этого года в администрации Новокузнецка заработал штаб по подготовке к четырехсотому юбилею. Его возглавил мэр Сергей Кузнецов. Городские власти пообещали вовлечь в обсуждение концепции празднования всех жителей.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/86886.html

новокузнецк стела

Администрация Новокузнецка проводит конкурс по разработке бренда города, креативно-стратегической концепции и информационных материалов празднования 400-летия, которое будет отмечаться в 2018 году.

1 комментарий

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

МЧС предупреждает кузбассовцев о сохранении морозной погоды в регионе

VSЁ42
VSЁ42

Двое кузбассовцев за год легализовали 700 незаконных мигрантов

VSЁ42
VSЁ42

Предновогоднюю ярмарку в Кемерове перенесли из-за морозов

dorinfo.ru
dorinfo.ru

Путину предложили вывести федеральную трассу Р-255 Сибирь из Кемерова

informing.ru
informing.ru

Кузбассовец до смерти избил гимнастической палкой посетителя спортзала

news.sportbox.ru
news.sportbox.ru

Защитник «Металлурга» продолжит карьеру в системе «Ак Барса»

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2016
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить