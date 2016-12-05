Новокузнецк потратит 6 млн рублей на разработку бренда и оформления к 400-летию

Администрация Новокузнецка проводит конкурс по разработке бренда города, креативно-стратегической концепции и информационных материалов празднования 400-летия, которое будет отмечаться в 2018 году.

Сведения об открытом конкурсе опубликованы на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

По данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 миллионов рублей.

Источниками финансирования определены бюджеты всех уровней: по 900 тыс. рублей из казны города и области на 2016 год, самая значительная часть — 4,2 млн рублей — из текущего федерального бюджета.

«Объект закупки — оказание услуг по комплексной разработке креативно-стратегической концепции и информационных материалов проекта празднования 400-летия и бренда города Новокузнецка», — уточняется в сообщении.

Согласно условиям, исполнитель должен создать праздничный фирменный стиль и не менее трех вариантов универсального и запоминающегося логотипа на русском и английском языках.

Как отмечают местные СМИ, в конкурсе прописано несколько этапов, в том числе создание праздничного фирменного стиля к юбилею города и разработка сайта «Новокузнецк-400», оформление улиц и городского транспорта, а также разработка сувенирной линейки.

Заявки и работы принимаются до 1 декабря 2017 года.

Напомним, что в июле этого года в администрации Новокузнецка заработал штаб по подготовке к четырехсотому юбилею. Его возглавил мэр Сергей Кузнецов. Городские власти пообещали вовлечь в обсуждение концепции празднования всех жителей.