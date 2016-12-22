Парк скорой помощи Кузбасса пополнился 19 новыми машинами

Почти два десятка новых специализированных автомобилей «скорой помощи» получили медучреждения кузбасских городов и районов.

Ключи от машин руководителям медорганизаций сегодня вручил замгубернатора Алексей Сергеев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Десять автомобилей марки УАЗ, восемь ГАЗелей и один реанимобиль марки Форд будут обслуживать жителей 16 муниципалитетов. Машины обеспечены современным медицинским оборудованием, отмечают власти.

«Новые машины позволят нашим больницам, станциям и отделениям скорой помощи оперативно реагировать на вызовы, и в целом улучшить доступность и качество медицинской помощи в территориях», — отметил замгубернатора.

Сергеев подчеркнул значимость работы водителей службы «скорой», на которых лежит большая ответственность по содержанию в исправности транспорта, своевременной и безаварийной доставки бригады к пациенту, а пациента — в больницу.

Как уточнили в обладминистрации, в службе скорой помощи Кузбасса десять самостоятельных станций и 18 отделений в составе центральных городских и районных больниц.

Ежедневно в области работают 209 бригад, парк машин насчитывает более 300 оборудованных автомобилей.

За последние два года в регион поступило 89 новых машин.