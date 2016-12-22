Предновогодние ярмарки в Кемерове и Анжеро-Судженске перенесли из-за морозов

Губернаторские продуктовые ярмарки в Кемерове и Анжеро-Судженске, которые должны были пройти в эту пятницу, из-за морозной погоды перенесли на 27 декабря, при этом в остальных пяти городах расписание не изменилось.

По сообщениям синоптиков, завтра, 23 декабря, в столице Кузбасса и Анжеро-Судженске похолодает до минус 30 градусов.

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на замгубернатора Елену Жидкову, предпраздничные продовольственные ярмарки в Кемерове и Анжеро-Судженске решили перенести на следующий вторник.

«Мы переносим ярмарки, чтобы продавцы смогли предоставить качественную и неперемороженную продукцию, а кузбассовцам было комфортно заниматься покупками продуктов к Новому году», — пояснила Елена Жидкова.

При этом в пяти городах – Новокузнецке, Междуреченске, Киселевске, Прокопьевске и Белове – ярмарки состоятся, так как погода там будет более благоприятная.

Свою лучшую продукцию представят крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности и потребкооперации Кемеровской области.

Жители области смогут приобрести продукты питания, новогодние сувениры, подарочные наборы и елочные игрушки по ценам ниже рыночных на 10-15%.

Традиционно на ярмарке будет работать мобильный центр МФЦ, полевая кухня и местные творческие коллективы.

Соцработники помогут приобрести товары по предварительному заказу людям старшего поколения, которые обслуживаются на дому.

Волонтеры помогут ветеранам донести тяжелые сумки с покупками до общественного транспорта. Для доставки людей с ограниченными возможностями здоровья задействуют социальное такси.