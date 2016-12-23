Газеты и интернет
Радио
-27°C, небольшой снегопад
Войти на сайт

Сибирские морозы продержатся в Кузбассе все выходные

Опубликовано , 91 просмотр
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © odpublic.net

В последней декаде декабря монгольский антициклон решил напомнить жителям Кузбасса о забытых сибирских морозах: в ближайшие дни ожидается холодная погода, но температура по области будет существенно отличаться.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, сегодня днем будет минус 16-21 градус, местами по северу 24-29 ниже нуля, а местами по югу — всего минус 6-11 градусов.

В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель. Северо-восточный ветер с переходом на западный и порывами до 11-16 метров в секунду.

Напомним, что из-за морозов в Кемерове и Анжеро-Судженске даже перенесли предновогодние губернаторские продуктовые ярмарки на следующий вторник — 27 декабря.

«В ночь на субботу возможно достижение отметок -26, -31°С, при прояснениях до -41°С, в предгорьях -20, -25°С», — предупреждают синоптики.

В выходные дни усилится влияние антициклона. В субботу юго-западный ветер от слабого до умеренного, местами небольшой снег. Основная температура по области минус 20-25 градусов, местами до минус 30, по югу 12-17 ниже нуля. В ночь на воскресенье температура минус 22-27, местами до 33 градусов мороза.

«В воскресенье, по предварительному прогнозу, ожидается прохождение теплого атмосферного фронта», — отмечают в метеослужбе.

В последний день недели ожидается юго-западный ветер с порывами до 18 м/с, пойдет небольшой, местами умеренный снег, метели, и начнется повышение температуры. Днем столбик термометра зафиксируется на отметке минус 9-14 градусов, в ночь на понедельник 20-25 градусов холода, местами до минус 27-32°С.

В понедельник сохранится по области небольшой снег, западный ветер с порывами до 12 м/с. Днем столбик термометра повысится до минус 15-20, местами 25 градусов холода, ночью ожидается в пределах 27-32 ниже нуля, местами минус 20 -25°С.

Согласно прогнозу, во вторник будет без существенных осадков, но морозно: минус 22-27 градусов, а местами 10-15 ниже нуля.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87375.html

http://odpublic.net/uploads/33/169858-949143.jpg

В последней декаде декабря монгольский антициклон решил напомнить жителям Кузбасса о забытых сибирских морозах: в ближайшие дни ожидается холодная погода, но температура по области будет существенно отличаться.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Егери не нашли следов волка в Кемеровском районе

VSЁ42
VSЁ42

В Новокузнецке пассажир маршрутки украл у водителя всю выручку

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове ночью сгорела Skoda Octavia

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Илья Середюк рассказал о бюджете Кемерова в 2016 году

VSЁ42
VSЁ42

Жители Междуреченска спасли раненую косулю

VSЁ42
VSЁ42

Двое кузбассовцев за год легализовали 700 незаконных мигрантов

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2016
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить