Сибирские морозы продержатся в Кузбассе все выходные

В последней декаде декабря монгольский антициклон решил напомнить жителям Кузбасса о забытых сибирских морозах: в ближайшие дни ожидается холодная погода, но температура по области будет существенно отличаться.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, сегодня днем будет минус 16-21 градус, местами по северу 24-29 ниже нуля, а местами по югу — всего минус 6-11 градусов.

В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель. Северо-восточный ветер с переходом на западный и порывами до 11-16 метров в секунду.

Напомним, что из-за морозов в Кемерове и Анжеро-Судженске даже перенесли предновогодние губернаторские продуктовые ярмарки на следующий вторник — 27 декабря.

«В ночь на субботу возможно достижение отметок -26, -31°С, при прояснениях до -41°С, в предгорьях -20, -25°С», — предупреждают синоптики.

В выходные дни усилится влияние антициклона. В субботу юго-западный ветер от слабого до умеренного, местами небольшой снег. Основная температура по области минус 20-25 градусов, местами до минус 30, по югу 12-17 ниже нуля. В ночь на воскресенье температура минус 22-27, местами до 33 градусов мороза.

«В воскресенье, по предварительному прогнозу, ожидается прохождение теплого атмосферного фронта», — отмечают в метеослужбе.

В последний день недели ожидается юго-западный ветер с порывами до 18 м/с, пойдет небольшой, местами умеренный снег, метели, и начнется повышение температуры. Днем столбик термометра зафиксируется на отметке минус 9-14 градусов, в ночь на понедельник 20-25 градусов холода, местами до минус 27-32°С.

В понедельник сохранится по области небольшой снег, западный ветер с порывами до 12 м/с. Днем столбик термометра повысится до минус 15-20, местами 25 градусов холода, ночью ожидается в пределах 27-32 ниже нуля, местами минус 20 -25°С.

Согласно прогнозу, во вторник будет без существенных осадков, но морозно: минус 22-27 градусов, а местами 10-15 ниже нуля.