Следствие ищет свидетелей ДТП с BMW X6 на остановке в Кемерове

Следственные органы начали доследственную проверку по факту ДТП с автомобилем под управлением адвоката, который врезался в остановку в Кемерове.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Накануне вечером на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской BMW X6 врезался в остановку общественного транспорта. По словам очевидцев, автомобиль занесло, в результате он и врезался в остановочный павильон.

В момент ДТП на остановке находились люди, ожидавшие общественный транспорт, в результате происшествия погибла женщина.

«Водитель BMW X6 не справился с управлением. Автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице женщина от полученных травм скончалась», — отмечет ведомство.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Автомобилем управлял адвокат. Освидетельствование сотрудника на наличие алкоголя в крови показало, что он был трезвый. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза», — добавили в СУ СК.

Следственные органы просят откликнуться возможных очевидцев ДТП, в частности водителей, которые проезжали мимо в момент происшествия и имеют в автомобиле регистратор.