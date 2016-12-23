Газеты и интернет
Радио
-27°C, небольшой снегопад
Войти на сайт

Следствие ищет свидетелей ДТП с BMW X6 на остановке в Кемерове

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © pp.vk.me

Следственные органы начали доследственную проверку по факту ДТП с автомобилем под управлением адвоката, который врезался в остановку в Кемерове.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Накануне вечером на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской BMW X6 врезался в остановку общественного транспорта. По словам очевидцев, автомобиль занесло, в результате он и врезался в остановочный павильон.

В момент ДТП на остановке находились люди, ожидавшие общественный транспорт, в результате происшествия погибла женщина.

«Водитель BMW X6 не справился с управлением. Автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице женщина от полученных травм скончалась», — отмечет ведомство.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Автомобилем управлял адвокат. Освидетельствование сотрудника на наличие алкоголя в крови показало, что он был трезвый. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза», — добавили в СУ СК.

Следственные органы просят откликнуться возможных очевидцев ДТП, в частности водителей, которые проезжали мимо в момент происшествия и имеют в автомобиле регистратор.

Свидетели ДТП могут конфиденциально сообщить все, что им известно об инциденте, по телефону 36-11-02.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87378.html

https://pp.vk.me/c543108/v543108473/286f1/9I1Ia9LygoY.jpg

Следственные органы начали доследственную проверку по факту ДТП с автомобилем под управлением адвоката, который врезался в остановку в Кемерове.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Егери не нашли следов волка в Кемеровском районе

VSЁ42
VSЁ42

В Новокузнецке пассажир маршрутки украл у водителя всю выручку

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове ночью сгорела Skoda Octavia

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Илья Середюк рассказал о бюджете Кемерова в 2016 году

VSЁ42
VSЁ42

Жители Междуреченска спасли раненую косулю

VSЁ42
VSЁ42

Двое кузбассовцев за год легализовали 700 незаконных мигрантов

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2016
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить