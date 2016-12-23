Партию печально известного «Боярышника» изъяли в Кузбассе

В Киселевске полицейские изъяли в киоске около 500 флаконов спиртосодержащего лосьона, включая «Боярышник», от которого в Иркутске погибли десятки людей.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, полицейским стало известно, что местная предпринимательница в своем магазине продает алкогольную продукцию без лицензии.

«После проверочной закупки сведения подтвердились. На витрине и в складских помещениях оперативники обнаружили 178 бутылок водки различных марок, а также 437 емкостей со спиртосодержащим лосьоном. Лицензии на продажу алкоголя не было», — отметили в ведомстве.

Также было установлено, что место производства лосьонов, указанное на этикетках, не соответствует данным в товарно-транспортных накладных.

В отношении 24-летней предпринимательницы возбуждено административное дело за «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Теперь ей придется заплатить штраф в размере десяти тысяч рублей с конфискацией товара, образцы которого отправили на исследование.

Губернатор Аман Тулеев ранее запретил в Кузбассе продажу «Боярышника» и потребовал изъять его из аптечных и торговых сетей.

На днях глава региона прокомментировал ситуацию в Иркутске, где произошло массовое отравление аналогичным спиртосодержащим косметическим средством.

«На этикетке было предупреждение, что применять внутрь нельзя, люди знали и все равно пили этот яд. В Кузбассе я запретил продажу этого „Боярышника“. Его надо изъять. Проведите повальные проверки и изымите, где есть. Потому что это отрава для людей», — сказал губернатор.