Путин пообещал Кузбассу и угольщикам хорошее обеспеченное будущее

Последние новости:
В Кузбассе заработал уникальный генератор новогодних открыток
Новокузнечанин заплатит штраф за прослушивание запрещенной песни
Партию печально известного «Боярышника» изъяли в Кузбассе
Следствие ищет свидетелей ДТП с BMW X6 на остановке в Кемерове
Сибирские морозы продержатся в Кузбассе все выходные
Президент России Владимир Путин считает, что, если угольная отрасль пойдет по пути внедрения новейших технологий, то Кузбасс и шахтеров ждет хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка.
Такое мнение глава государства высказал во время своей ежегодной пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос журналиста из Кемерова на тему угледобычи и дальнейшего будущего кузбасского угля.
Владимир Путин, в свою очередь, назвал уголь важнейшим источником энергии и отметил, что, безусловно, нужно совершенствовать такие технологии альтернативных источников энергии, как водородное топливо, ветряки и солнечная энергия, но они точно проигрывают традиционным видам топлива, таким как уголь.
Также президент подчеркнул, что уголь продолжает оставаться основной составляющей мировой энергетики.
По его мнению, вопрос в том, чтобы делать эту составляющую более экологичной, использовать новейшие технологии. Многие угольные предприятия переходят на более высокие технологии переработки угля, создавая новые продукты, в том числе угольную пыль, которая используется непосредственно в большой энергетике.
«Я знаю, что Кузбасс идет по этому пути. Уверен, что будущее Кузбасса будет обеспечено», — сказал Путин.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, за последние два года в регионе ввели в строй восемь современных очистных сооружений на угольных предприятиях, запустить еще как минимум три планируется в 2017 году.
«В итоге на 10% снизился сброс сточных вод, за счет внедрения водооборотных систем на 7% уменьшился забор чистой воды. Также за два года на 11,5% снизился объем отходов угледобычи. Внедряется технология, при которой для рекультивации земель используется вскрышная порода», — отметили в ведомстве.
Кузбасс — единственный регион, где из угольных пластов добывают газ метан, что предотвращает выброс вредного газа в атмосферу. К тому же в дальнейшем его перерабатывают и используют как топливо, превращают в электроэнергию.
Как отмечают власти, совершенствуется экология процесса угледобычи, в частности, на ряде разрезов карьерную технику переводят с дизельного топлива на газовое, что снижает объем выбросов токсичных веществ.
Кроме того, в Кузбассе разрабатывается целый ряд проектов получения из угля инновационных продуктов, применяемых в самых разных сферах.
Например, появилась установка для очистки воды сорбентом из угля или производство гуминовых кислот, ускоряющих рост растений.
Президент России Владимир Путин считает, что, если угольная отрасль пойдет по пути внедрения новейших технологий, то Кузбасс и шахтеров ждет хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка.