Путин пообещал Кузбассу и угольщикам хорошее обеспеченное будущее

Президент России Владимир Путин считает, что, если угольная отрасль пойдет по пути внедрения новейших технологий, то Кузбасс и шахтеров ждет хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка.

Такое мнение глава государства высказал во время своей ежегодной пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос журналиста из Кемерова на тему угледобычи и дальнейшего будущего кузбасского угля.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал уголь важнейшим источником энергии и отметил, что, безусловно, нужно совершенствовать такие технологии альтернативных источников энергии, как водородное топливо, ветряки и солнечная энергия, но они точно проигрывают традиционным видам топлива, таким как уголь.

Также президент подчеркнул, что уголь продолжает оставаться основной составляющей мировой энергетики.

По его мнению, вопрос в том, чтобы делать эту составляющую более экологичной, использовать новейшие технологии. Многие угольные предприятия переходят на более высокие технологии переработки угля, создавая новые продукты, в том числе угольную пыль, которая используется непосредственно в большой энергетике.

«Я знаю, что Кузбасс идет по этому пути. Уверен, что будущее Кузбасса будет обеспечено», — сказал Путин.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, за последние два года в регионе ввели в строй восемь современных очистных сооружений на угольных предприятиях, запустить еще как минимум три планируется в 2017 году.

«В итоге на 10% снизился сброс сточных вод, за счет внедрения водооборотных систем на 7% уменьшился забор чистой воды. Также за два года на 11,5% снизился объем отходов угледобычи. Внедряется технология, при которой для рекультивации земель используется вскрышная порода», — отметили в ведомстве.

Кузбасс — единственный регион, где из угольных пластов добывают газ метан, что предотвращает выброс вредного газа в атмосферу. К тому же в дальнейшем его перерабатывают и используют как топливо, превращают в электроэнергию.

Как отмечают власти, совершенствуется экология процесса угледобычи, в частности, на ряде разрезов карьерную технику переводят с дизельного топлива на газовое, что снижает объем выбросов токсичных веществ.

Кроме того, в Кузбассе разрабатывается целый ряд проектов получения из угля инновационных продуктов, применяемых в самых разных сферах.

Например, появилась установка для очистки воды сорбентом из угля или производство гуминовых кислот, ускоряющих рост растений.