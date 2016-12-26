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Кузбасские спасатели к праздникам перешли на усиленный режим работы

Опубликовано , 53 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © riakchr.ru

Сотрудники МЧС в Кузбассе проведут новогодние праздники в режиме повышенной готовности, который начал действовать уже 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, спасатели будут работать в усиленном режиме по 15 января.

«В этот период в боевые расчеты введена резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, усилен состав дежурно-диспетчерских смен», — уточнили в ведомстве.

Как пояснили в МЧС, в первую очередь, это делается для обеспечения пожарной безопасности во время массовых новогодних торжеств.

В местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить инспекторы надзорной деятельности. На всех этих объектах заблаговременно проводят комплекс надзорно-профилактических мероприятий, в том числе занятия и инструктажи с персоналом о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.

Чтобы праздники прошли спокойно, спасатели призывают жителей неукоснительно следовать правилам пожарной безопасности в быту и при использовании пиротехники.

«Только от осторожных действий при обращении с новогодними гирляндами, фейерверками, салютами и другой атрибутикой праздничной атмосферы зависит ваш благополучный, «безаварийный» отдых», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее кузбасское ГУ МЧС определило более сотни мест для запуска фейерверков в новогодние праздники. Полный список разрешенных площадок опубликован на сайте областного ведомства.

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Сотрудники МЧС в Кузбассе проведут новогодние праздники в режиме повышенной готовности, который начал действовать уже 25 декабря.

 

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