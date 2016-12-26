Продукты, подарки и сувениры к Новому году представят на ярмарке в Кемерове

Завтра, 27 декабря, на площади Советов в центре Кемерова состоится новогодняя сельскохозяйственная ярмарка, в которой примут участие 125 предприятий.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, предпраздничная торговля развернется с 9:30 до 15:00.

Посетителей ярмарки накормят вкусными горячими шашлыками. Все желающие смогут поучаствовать в дегустации пельменей.

«Горожанам будет предложен широкий ассортимент продукции кузбасских товаропроизводителей: различные виды мяса, в том числе индейки, гуся, утки; рыба, яйцо, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия; мед, овощи. Цены на новогодней ярмарке будут снижены», — уточняют власти.

Местные производители потребкооперации представят продукцию из кузбасских лесов: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи. Также здесь будут овощи и мясо птицы с личных подворий.

На ярмарке будут продавать елки, елочные украшения и подарки: нарядные предметы для кухни, шкатулки, металлические и деревянные сувениры от кузбасских мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Согреться в зимнюю стужу помогут уникальные вязаные изделия из верблюжьей шерсти и шерсти яка, которые привезут из Горного Алтая.

«Параллельно с покупками горожане смогут решить и другие вопросы: на ярмарке будут работать мобильный офис МФЦ и «Мобильная социальная помощь», сотрудники которых дадут консультации, в том числе и по вопросам социальных выплат и льгот, социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, семей с детьми», — добавили в мэрии.

Инвалиды и маломобильные ветераны, желающие посетить ярмарку, смогут воспользоваться услугами социального такси. Волонтеры помогут пожилым людям донести сумки до автобуса.

Напомним, ярмарка в Кемерове должна была пройти в прошлую пятницу, но ее перенесли на предстоящий вторник из-за сильных морозов, так же, как и в Анжеро-Судженске.