Кузбасские синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год

Погода в Кузбассе в ближайшие дни ожидается переменчивой с порывистым ветром и осадками, некоторые ночи будут морозными, а в отдельные дни будут наблюдаться слабоотрицательные отметки.

Предварительный прогноз на последнюю неделю года опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Завтра местами ожидается небольшой снег, метель, изморозь, дымка, на дорогах гололедица, юго-западный ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду. Днем температура будет в пределах минус 12-17 градусов, в ночь на среду понизится до отметок 15-20 ниже нуля, местами до -25°С.

В среду порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с, местами сохранится небольшой снег, температура днем по области в пределах минус 2-7, местами до 12 градусов со знаком «минус», в ночь понизится до 10-15 ниже нуля.

В четверг днем будет минус 4-9 градусов, в ночь на пятницу 15-20 ниже нуля, местами столбик термометра достигнет отметок 20-25 холода. Прогнозируется юго-западный ветер с усилением до 15 м/с, небольшой снег, метели.

В последний рабочий день будет минус 12-17, ветер сменит направление на западное и будет с порывами до 15 м/с. Местами небольшой снег. В ночные часы температура останется в тех же пределах — около минус 15 градусов.

«В выходные дни, судя по предварительным данным, температура воздуха будет вполне комфортной для прогулок, но снег и порывистый ветер будут создавать охлаждающий эффект. Тем не менее, встреча Нового года всегда яркий, запоминающийся праздник, вне зависимости от погоды», — отмечают синоптики.

В субботний предпраздничный день, температура воздуха ожидается в пределах минус 10-15 градусов, юго-западный ветер до 15-20 м/с, осадки от небольших до умеренных, местами метель.

Новогодняя ночь ожидается с температурами в пределах -12, -17°С, а первого января, в воскресенье днем, она будет в среднем -10, -15°С.

При этом, согласно прогнозу, будет юго-западный ветер с порывами до 15 м/с, также сохранятся осадки от небольших до умеренных.

В последующие сутки температура останется практически в тех же пределах, но ветер усилится.