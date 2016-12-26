Кузбасские синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год

Последние новости:
Экс-бухгалтера будут судить за лишнюю зарплату себе и мужу
Вооруженного налетчика на мобильный салон ищут в Кемерове
Водителей предупредили о закрытии дороги по Елыкаевской в Кемерове
Продукты, подарки и сувениры к Новому году представят на ярмарке в Кемерове
Кузбасские спасатели к праздникам перешли на усиленный режим работы
Погода в Кузбассе в ближайшие дни ожидается переменчивой с порывистым ветром и осадками, некоторые ночи будут морозными, а в отдельные дни будут наблюдаться слабоотрицательные отметки.
Предварительный прогноз на последнюю неделю года опубликовал Кемеровский гидрометцентр.
Завтра местами ожидается небольшой снег, метель, изморозь, дымка, на дорогах гололедица, юго-западный ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду. Днем температура будет в пределах минус 12-17 градусов, в ночь на среду понизится до отметок 15-20 ниже нуля, местами до -25°С.
В среду порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с, местами сохранится небольшой снег, температура днем по области в пределах минус 2-7, местами до 12 градусов со знаком «минус», в ночь понизится до 10-15 ниже нуля.
В четверг днем будет минус 4-9 градусов, в ночь на пятницу 15-20 ниже нуля, местами столбик термометра достигнет отметок 20-25 холода. Прогнозируется юго-западный ветер с усилением до 15 м/с, небольшой снег, метели.
В последний рабочий день будет минус 12-17, ветер сменит направление на западное и будет с порывами до 15 м/с. Местами небольшой снег. В ночные часы температура останется в тех же пределах — около минус 15 градусов.
«В выходные дни, судя по предварительным данным, температура воздуха будет вполне комфортной для прогулок, но снег и порывистый ветер будут создавать охлаждающий эффект. Тем не менее, встреча Нового года всегда яркий, запоминающийся праздник, вне зависимости от погоды», — отмечают синоптики.
В субботний предпраздничный день, температура воздуха ожидается в пределах минус 10-15 градусов, юго-западный ветер до 15-20 м/с, осадки от небольших до умеренных, местами метель.
Новогодняя ночь ожидается с температурами в пределах -12, -17°С, а первого января, в воскресенье днем, она будет в среднем -10, -15°С.
При этом, согласно прогнозу, будет юго-западный ветер с порывами до 15 м/с, также сохранятся осадки от небольших до умеренных.
В последующие сутки температура останется практически в тех же пределах, но ветер усилится.
Погода в Кузбассе в ближайшие дни ожидается переменчивой с порывистым ветром и осадками, некоторые ночи будут морозными, а в отдельные дни будут наблюдаться слабоотрицательные отметки.