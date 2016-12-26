Газеты и интернет
Радио
-13°C, небольшая метель
Войти на сайт

Кузбасские синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год

Опубликовано , 143 просмотра
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © i.ytimg.com

Погода в Кузбассе в ближайшие дни ожидается переменчивой с порывистым ветром и осадками, некоторые ночи будут морозными, а в отдельные дни будут наблюдаться слабоотрицательные отметки.

Предварительный прогноз на последнюю неделю года опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Завтра местами ожидается небольшой снег, метель, изморозь, дымка, на дорогах гололедица, юго-западный ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду. Днем температура будет в пределах минус 12-17 градусов, в ночь на среду понизится до отметок 15-20 ниже нуля, местами до -25°С.

В среду порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с, местами сохранится небольшой снег, температура днем по области в пределах минус 2-7, местами до 12 градусов со знаком «минус», в ночь понизится до 10-15 ниже нуля.

В четверг днем будет минус 4-9 градусов, в ночь на пятницу 15-20 ниже нуля, местами столбик термометра достигнет отметок 20-25 холода. Прогнозируется юго-западный ветер с усилением до 15 м/с, небольшой снег, метели.

В последний рабочий день будет минус 12-17, ветер сменит направление на западное и будет с порывами до 15 м/с. Местами небольшой снег. В ночные часы температура останется в тех же пределах — около минус 15 градусов.

«В выходные дни, судя по предварительным данным, температура воздуха будет вполне комфортной для прогулок, но снег и порывистый ветер будут создавать охлаждающий эффект. Тем не менее, встреча Нового года всегда яркий, запоминающийся праздник, вне зависимости от погоды», — отмечают синоптики.

В субботний предпраздничный день, температура воздуха ожидается в пределах минус 10-15 градусов, юго-западный ветер до 15-20 м/с, осадки от небольших до умеренных, местами метель.

Новогодняя ночь ожидается с температурами в пределах -12, -17°С, а первого января, в воскресенье днем, она будет в среднем -10, -15°С.

При этом, согласно прогнозу, будет юго-западный ветер с порывами до 15 м/с, также сохранятся осадки от небольших до умеренных.

В последующие сутки температура останется практически в тех же пределах, но ветер усилится.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87426.html

https://i.ytimg.com/vi/WZawei8W6-4/maxresdefault.jpg

Погода в Кузбассе в ближайшие дни ожидается переменчивой с порывистым ветром и осадками, некоторые ночи будут морозными, а в отдельные дни будут наблюдаться слабоотрицательные отметки.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец выкрал проданный им ноутбук, так как не мог без него жить

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе изменится расписание одной из электричек

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Гражданин Узбекистана убил кемеровчанина в подъезде общежития

VSЁ42
VSЁ42

Полиция Кемерова разыскивает налётчика на «Евросеть»

ВашГород
ВашГород

В Кузбассе две недели продлится облава на пьяных водителей

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2016
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить