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Шестибалльные пробки сохраняются на дорогах Кемерова

Опубликовано , 26 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © Скриншот «Яндекс.Пробки»

Сервис «Яндекс.Пробки» сегодня утром оценил ситуацию на кемеровских дорогах в семь баллов, сейчас обстановка в городе немного улучшилась — до шести баллов.

При этом на отдельных участках скорость движения к этому часу составляет всего 5-7 км/ч, зафиксировано шесть ДТП.

По данным онлайн-сервиса, движение затруднено в Рудничном районе в сторону центра по улицам Суворова, Нахимова, Терешковой, проспекту Шахтеров, Логовому шоссе.

Сложная ситуация сохраняется на Кузнецком мосту — средняя скорость 7 км/ч. К тому же, по данным сервиса, там произошла авария.

Также затруднено движение на Кузнецком и Советском проспектах (особенно полоса от Университетского моста до площади Советов).

По проспекту Ленина обстановка чуть лучше, но средняя скорость — 15-20 км/ч, аналогичная ситуация по Красноармейской (в среднем 15 км/ч).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87431.html

Скриншот «Яндекс.Пробки»

Сервис «Яндекс.Пробки» сегодня утром оценил ситуацию на кемеровских дорогах в семь баллов, сейчас обстановка в городе немного улучшилась — до шести баллов.

 

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