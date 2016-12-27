Шестибалльные пробки сохраняются на дорогах Кемерова

Сервис «Яндекс.Пробки» сегодня утром оценил ситуацию на кемеровских дорогах в семь баллов, сейчас обстановка в городе немного улучшилась — до шести баллов.

При этом на отдельных участках скорость движения к этому часу составляет всего 5-7 км/ч, зафиксировано шесть ДТП.

По данным онлайн-сервиса, движение затруднено в Рудничном районе в сторону центра по улицам Суворова, Нахимова, Терешковой, проспекту Шахтеров, Логовому шоссе.

Сложная ситуация сохраняется на Кузнецком мосту — средняя скорость 7 км/ч. К тому же, по данным сервиса, там произошла авария.

Также затруднено движение на Кузнецком и Советском проспектах (особенно полоса от Университетского моста до площади Советов).

По проспекту Ленина обстановка чуть лучше, но средняя скорость — 15-20 км/ч, аналогичная ситуация по Красноармейской (в среднем 15 км/ч).