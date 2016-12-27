Газеты и интернет
Радио
-16°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Водителей предупредили о закрытии нескольких дорог в Заводском районе Кемерова

Опубликовано , 43 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemerovo.ru

Кемеровская Госавтоинспекция сообщает, что на городских улицах продолжаются работы по устранению недостатков улично-дорожной сети. Сегодня работы запланированы в Заводском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уже сейчас сотрудники ГИБДД ограничили передвижение всех транспортных средств на улицах Бийская, Алтайская и Крутая на участке от Сибиряков-Гвардейцев (в сторону Геологоразведки).

«Данное ограничение будет действовать на время проведения работ снегоуборочной техникой», — отметили в ведомстве.

Перечень работ остается прежним: борьба с заужением проезжей части, ликвидация снежного наката и образовавшейся наледи.

ГИБДД просит автомобилистов планировать маршрут движения с учетом данной информации.

По информации на сегодняшнее утро, сотрудники Госавтоинспекции сняли ограничение движения по улице Елыкаевской, которое ввели вчера по той же причине. По данным дорожной полиции, специалисты завершили там работы по устранению снежного наката и сужения проезжей части.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87439.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2016/2016_12/20161202_04.jpg

Кемеровская Госавтоинспекция сообщает, что на городских улицах продолжаются работы по устранению недостатков улично-дорожной сети. Сегодня работы запланированы в Заводском районе города.

 

Яндекс.Новости

bird.a42.ru
bird.a42.ru

В Кемерове выбрали лучшего школьного повара

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе лучшим рыболовом стал томич

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове осудили мужчину, ограбившего кассу РЭУ

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове на трёх улицах ограничили движение транспорта

Сибдепо
Сибдепо

Глава Кемерова встретился с дольщиками дома «Тибет СВ» на Молодёжном

VSЁ42
VSЁ42

Бывшему заместителю главы Юргинского района вынесен приговор за взятку

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2016
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить