Водителей предупредили о закрытии нескольких дорог в Заводском районе Кемерова

Кемеровская Госавтоинспекция сообщает, что на городских улицах продолжаются работы по устранению недостатков улично-дорожной сети. Сегодня работы запланированы в Заводском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уже сейчас сотрудники ГИБДД ограничили передвижение всех транспортных средств на улицах Бийская, Алтайская и Крутая на участке от Сибиряков-Гвардейцев (в сторону Геологоразведки).

«Данное ограничение будет действовать на время проведения работ снегоуборочной техникой», — отметили в ведомстве.

Перечень работ остается прежним: борьба с заужением проезжей части, ликвидация снежного наката и образовавшейся наледи.

ГИБДД просит автомобилистов планировать маршрут движения с учетом данной информации.

По информации на сегодняшнее утро, сотрудники Госавтоинспекции сняли ограничение движения по улице Елыкаевской, которое ввели вчера по той же причине. По данным дорожной полиции, специалисты завершили там работы по устранению снежного наката и сужения проезжей части.