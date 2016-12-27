Приставы помогут должникам попасть за границу на новогодние каникулы

Перед новогодними праздниками судебные приставы будут оперативно восстанавливать права должников, временно ограниченных в выезде из России, если задолженность погашена.

Для этого ведомство организует информационные акции «Узнай о своих долгах» в аэропортах и круглосуточное дежурство в пунктах пропуска через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

«С 28 декабря по 9 января в Международном аэропорту Кемерова имени Леонова и Международном аэропорту Спиченково (Новокузнецк) будут дежурить должностные лица УФССП России по Кемеровской области», — пояснили в ведомстве.

Благодаря акции у должников, временно ограниченных в праве выезда за границу, будет возможность экстренно снять ограничение при наличии определённых обстоятельств.

Уточнить наличие неоплаченных долгов и иных не исполненных обязательств можно в отделе судебных приставов по месту регистрации или на официальном сайте службы.

Только в этом случае желающим удастся выехать из страны, предупредили в ведомстве.