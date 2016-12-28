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Первый фильм цикла «Легенды Земли Кузнецкой» покажут сегодня

Опубликовано , 31 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © Кадр ГТРК "Кузбасс"

Первый документальный фильм из цикла «Легенды Земли Кузнецкой» выходит в эфир сегодня, 28 декабря, в 22:00 на телеканале «Россия 24».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, областной департамент угольной промышленности вместе с общественным фондом «Шахтёрская память» имени Романова приступил к созданию цикла передач о ветеранах шахтёрского труда с программы о Михаиле Найдове.

Сегодня ГТРК «Кузбасс» покажет выпуск, посвященный Герою Кузбасса Найдову.

Задача цикла «Легенды Земли Кузнецкой» — рассказать молодому поколению о героическом становлении характеров отцов и дедов, их вкладе в развитие базовой угольной отрасли.

Фильм состоит из историй, рассказанных самим Михаилом Найдовым, его друзьями и коллегами, видеосъёмок из архива и фотографий первой половины ХХ века.

Зрители увидят как парень из Киселёвска мог стать спортсменом или юристом, но поступил на горный факультет, затем был директором шахты, первым секретарём горкома, начальником комбината «Кузбассшахтострой», реконструировал шахту, остался без ордена, выращивал розы, играл в шахматы.

Цикл фильмов создаётся к 70-летию празднования Дня шахтёра и 300-летию открытия Кемеровского рудника.

По словам и.о. замгубернатора Евгения Хлебунова, полная коллекция фильмов о шахтёрах-ветеранах войдет в видеотеку музеев, учебных заведений и предприятий угольной промышленности Кузбасса.

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Кадр ГТРК "Кузбасс"

Первый документальный фильм из цикла «Легенды Земли Кузнецкой» выходит в эфир сегодня, 28 декабря, в 22:00 на телеканале «Россия 24».

 

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