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Суд обязал власти двух сел обезопасить дороги по школьным маршрутам

Опубликовано , 29 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © kragrad.ru

По требованию прокурора Прокопьевского района суд обязал администрации сельских поселений устранить нарушения транспортно-эксплуатационного состояния дорог вблизи детских учреждений.

Таковы результаты совместной проверки надзорного ведомства с ОГИБДД, которая прошла во втором полугодии, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«При обследовании «школьных маршрутов» и автомобильных дорог местного значения Михайловского, Каменно-Ключевского и Сафоновского сельских поселений выявлены недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети вблизи школ, детских садов, детского дома», — говорится в сообщении.

Как показала проверка, там не было дорожных знаков, светофоров определенного типа, горизонтальной разметки, тротуаров и ограждений у наземных переходов.

В поселениях утверждены проекты организации дорожного движения, предусматривающие установку знаков, разметки, светофоров, пешеходных ограждений, однако требования проектов не исполнялись, отмечают в прокуратуре.

Главам поселений направили представления, однако нарушения так и не устранили.

«Отсутствие достаточных денежных средств для проведения работ на участках дорог, прилегающих к детским учреждениям, не является основанием для бездействия в обеспечении безопасности дорожного движения. Неудовлетворительное состояние участков дорог представляет угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В итоге районный прокурор обратился в суд, который уже удовлетворил два иска прокурора – к администрациям Сафоновского и Михайловского поселений. Исковое заявление к администрации Каменно-Ключевского находится на рассмотрении.

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По требованию прокурора Прокопьевского района суд обязал администрации сельских поселений устранить нарушения транспортно-эксплуатационного состояния дорог вблизи детских учреждений.

 

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