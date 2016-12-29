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Жители Кузбасса смогут с нового года взять ипотеку по сниженным ставкам

Опубликовано , 56 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © static.polityka.pl

С первого января кузбассовцы смогут приобрести квартиру в ипотеку по сниженным ставкам — от 12% до 12,5%.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на директора регионального АИЖК Юлию Шматок, в начале 2017 года ставки по федеральной ипотечной программе снизятся на 0,25% и составят от 12% до 12,5% годовых для готового и строящегося жилья.

Для многодетных семей, решивших заселиться в новостройку, по-прежнему действует вычет из процентной ставки в размере 0,5% годовых.

Продолжится программа «партнерский вычет», которая реализуется вместе с кемеровскими застройщиками. Ставка по ней составляет от 9% годовых на весь срок кредитования.

Всего в этом году 1,1 тыс. кузбасских семей улучшили жилищные условия с помощью федеральной ипотеки, оформив займы в целом на 900 млн рублей.

По данным АИЖК, это на 20% больше по сравнению с 2015 годом.

«Такие результаты обусловлены реализацией госпрограммы субсидирования процентной ставки по ипотеке на новостройки, действующей до марта 2017 года», — поясняют в ведомстве.

Кроме того, востребованной остается программа с использованием средств федерального и областного материнского капитала.

«Кто-то приобрел дом в сельской местности (часто суммы маткапитала на это хватает), кто-то доплачивает недостающие средства для покупки квартиры. Такой заём выдается без справок о доходах, и ежемесячные платежи отсутствуют, что очень удобно для людей», — отметила Юлия Шматок.

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С первого января кузбассовцы смогут приобрести квартиру в ипотеку по сниженным ставкам — от 12% до 12,5%.

 

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