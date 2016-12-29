Гастрономический фестиваль новогоднего пирога провели в Калтане

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Первый гастрономический фестиваль «Праздник новогоднего пирога» прошел Калтане с участием 15 конкурсантов.
Это представители детского дома, детских садов, многопрофильного техникума, малого бизнеса и любители кулинарного искусства, сообщает пресс-служба областной администрации.
Участники презентовали пироги, торты, пирожные, кексы, штрудели и пиццы в новогодней тематике из дрожжевого, песочного, заварного и бисквитного теста. Посетители смогли попробовать продукцию и оценить ее.
По результатам голосования «Гран-при» получила индивидуальный предприниматель Татьяна Филиппова, которая представила работу из пряничного теста.
Также все участники дополнительно изготовили сладкие подарки для детей из многодетных семей, воспитанников детского дома и студентов городского техникума, оставшихся без попечения родителей.
Средства, вырученные от продажи билетов на фестиваль, передали на лечение детей с заболеваниями центральной нервной системы.
Первый гастрономический фестиваль «Праздник новогоднего пирога» прошел Калтане с участием 15 конкурсантов.