Гастрономический фестиваль новогоднего пирога провели в Калтане

Первый гастрономический фестиваль «Праздник новогоднего пирога» прошел Калтане с участием 15 конкурсантов.

Это представители детского дома, детских садов, многопрофильного техникума, малого бизнеса и любители кулинарного искусства, сообщает пресс-служба областной администрации.

Участники презентовали пироги, торты, пирожные, кексы, штрудели и пиццы в новогодней тематике из дрожжевого, песочного, заварного и бисквитного теста. Посетители смогли попробовать продукцию и оценить ее.

По результатам голосования «Гран-при» получила индивидуальный предприниматель Татьяна Филиппова, которая представила работу из пряничного теста.

Также все участники дополнительно изготовили сладкие подарки для детей из многодетных семей, воспитанников детского дома и студентов городского техникума, оставшихся без попечения родителей.

Средства, вырученные от продажи билетов на фестиваль, передали на лечение детей с заболеваниями центральной нервной системы.