Адвокат Негодяев стал фигурантом уголовного дела после ДТП на остановке

По факту дорожно-транспортного происшествия с автомобилем под управлением адвоката и предпринимателя Вадима Негодяева возбуждено уголовное дело.

Как сообщили сегодня в областном Следственном комитете, речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вечером 22 декабря адвокат за рулем BMW X6, двигаясь по проспекту Ленина в Кемерове, не справился с управлением и влетел в остановку, где люди ждали общественный транспорт. В итоге была травмирована 34-летняя женщина, в больнице она скончалась.

«В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская, по ее результатам будет установлена причина смерти потерпевшей», — говорится в сообщении следствия.

Автотехническая экспертиза, по данным ведомства, должна оценить, мог ли водитель предотвратить ДТП, была ли превышена скорость, в исправном ли состоянии находился автомобиль, а также состояние дорожного полотна.

Кроме того, следователи установили очевидцев ДТП и видео, с которым сейчас работают эксперты.

Напомним, недавно журналисты, в том числе и федеральных СМИ, обратили внимание, что СК затягивает с возбуждением уголовного дела по факту этого резонансного ДТП. Однако в ведомстве пояснили, что предусмотренные сроки не были нарушены, а специалисты понимали, «что вообще произошло».

«Уголовное дело возбуждается, когда точно понятно, что совершено преступление», — сказали тогда в СУСК.