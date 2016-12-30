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Погода на Новый год в Кузбассе: не очень холодно, но с метелями

Опубликовано , 48 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © blogunasp.com.br

По данным Кемеровского гидрометцентра, погода в ближайшие праздничные дни будет по-зимнему сказочной и снежной.

Несмотря на то, что специалисты метеослужбы прогнозируют вполне комфортную температуру на Новый год, не стоит забывать про теплые вещи и состояние здоровья.

«Кто-то засыпает, не дождавшись боя курантов, кто-то отмечает торжество в домашнем семейном кругу или в шумной весёлой компании вне дома, а кто-то планирует провести праздник на улице. И, конечно, в таком случае очень важно одеться по погоде», — отмечают синоптики.

По прогнозу, 31 декабря температура воздуха днем по области будет в пределах минус 4-9, местами может понизится до 11 ниже нуля, в Кемерове — минус 5-7. Ожидается снег, днем по востоку сильный, метели, ухудшение видимости, днем усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Встречать Новый год кузбассовцы будут с температурами -8, -13°С, местами возможно понижение до 18-23 ниже нуля, в Кемерове ночная температура в районе минус 10°С. При этом ожидается ветер до 18 м/с, небольшой снег и метели.

В первый день нового года, 1 января, температура будет в среднем минус 5-10, местами холоднее — 15 ниже нуля, в Кемерове минус 8-10. Западный порывистый ветер и также осадки от небольших до умеренных. В ночь на понедельник температура ожидается в пределах 10-15 со знаком «минус» с юго-западным порывистым ветром и осадками.

Днем в понедельник, 2 января, будет в районе минус 3-8°С с юго-западным порывистым ветром и осадками. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается.

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По данным Кемеровского гидрометцентра, погода в ближайшие праздничные дни будет по-зимнему сказочной и снежной.

 

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