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Тулеев просит Медведева сдержать рост цен на бензин, чтоб не уподобиться Мексике

Опубликовано , 18 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © auto.imgsmail.ru

Губернатор Аман Тулеев обратился к председателю российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем, на 20 копеек за литр, и составила в Кузбассе порядка 34 рублей.

Очередной рост цен на бензин произошел без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями.

Стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 за год выросла на 1,8 рублей. Последнее повышение было всего 10 дней назад, а за весь 2016-й цена увеличивалась пять раз.

Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют.

Как отмечается в телеграмме за подписью губернатора, постоянный рост цен на ГСМ — настоящий беспредел. Монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев и, по сути, залезают в карман населению.

«Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом: цена поднялась. — подчеркнул Тулеев. — К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права».

Кроме того, губернатор поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования.

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Губернатор Аман Тулеев обратился к председателю российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин.

 

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