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Жители Кемеровской области за год взяли 370 льготных ипотек

Опубликовано , 40 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © pr0.zoon.ru

Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области по итогам 2016 года выдал кузбассовцам 370 льготных займов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на департамент строительства, общая сумма займов под 0%, 3%, 5% годовых, предоставленных фондом за год, составила 614 млн рублей.

Наибольшее количество займов было выдано в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Белове, Таштагольском и Промышленновском районах.

«Такую форму поддержки получили молодые семьи, молодожены, участники боевых действий, спортсмены, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и семьи, усыновившие детей, медики, ученые, педагоги, полицейские, сотрудники культуры и другие», — уточнили в ведомстве.

Еще девять семей оформили через фонд льготные займы общей суммой 13,2 млн рублей на самостоятельное строительство индивидуальных жилых домов.

Кроме того, фонд работает как застройщик и за 2016 год ввел в эксплуатацию девять многоквартирных домов на 876 квартир (общая площадь 47,8 тыс. «квадратов»). На строительство этих девяти домов в Кемерове, Новокузнецке, Топках было направлено 1,76 млрд рублей.

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Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области по итогам 2016 года выдал кузбассовцам 370 льготных займов.

 

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