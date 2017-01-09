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Конкурс «Лучший спортивный журналист Кузбасса» продлили до 16 января

Опубликовано , 19 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © cdn.vluki.ru

По многочисленным просьбам журналистов, которые не успели в декабре подать заявки на конкурс, организаторы решили продлить его еще на неделю после новогодних каникул.

Победителей конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса» определят до 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Сотрудники областных, городских, районных средств массовой информации могут показать свое мастерство в номинациях «Лучший телесюжет (или программа о спорте)», «Лучший выпуск спортивных новостей (или тематическая программа) на радио», «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация в интернет-СМИ», «Лучший фоторепортаж» (для печатных и интернет-изданий), «Лучшая страница о кузбасском спорте в социальных сетях или лучший спортивный блог».

Предусмотрены специальные номинации «За верность профессии» и «Спорт без границ» — о спортсменах с ограниченными возможностями здоровья.

Для участия необходимо представить в редакцию журнала «Кузбасс спортивный» заявку в печатном и электронном виде с пометкой «На конкурс», не более трех работ (для новостных редакций — три выпуска новостей), опубликованных либо прошедших в эфире с 1 января по 1 декабря 2016 года.

Кроме того, необходимо ходатайство от редакции, содержащее краткую характеристику работы журналиста по спортивной тематике.

Заявки и материалы принимаются по адресу: Кемерово, ул. Тухачевского, д. 19, кабинет №101, e-mail: otdel.an@yandex.ru, тел. (8-384-2) 31-63-79 (контактное лицо Салтымакова Людмила Петровна).

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По многочисленным просьбам журналистов, которые не успели в декабре подать заявки на конкурс, организаторы решили продлить его еще на неделю после новогодних каникул.

 

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