Инженер-электрик победил в реалити-шоу «День радио»

Уникальный реалити-проект «День Радио» для тех, кто мечтал стать ди-джеем, завершился накануне нового года в Кузбассе. Победителем первого сезона признан Александр Кровяков, инженер-электрик по образованию.

В течение двух месяцев участники шоу постигали азы радийного мастерства: обучались технике речи, актерскому мастерству, прошли мастер-классы по русскому и английскому языкам, записывали видеоблоги, пробовали себя в роли ведущих новостей на радио и ТВ.

Словом, делали все, чтобы стать настоящими звездами эфира, сообщает «Кузбасская медиагруппа».

До финала дошли трое: Павел Беккер, Александр Кровяков и Анастасия Дворецкая. Между ними и развернулась борьба за главный приз – стажировку в Москве на одной из самых популярных федеральных радиостанций.

Участников оценивало профессиональное жюри – главный редактор радиостанций «Кузбасской медиагруппы» Диана Синицына, педагог по риторике Евгения Лиханина, директор концертного агентства «Магнит» Артем Зайцев, стилист Лада Ким, диджей Европы Плюс Кемерово Роман Рока, четвертьфиналист шоу «Голос» Дмитрий Сороченков, а также тренеры, проводившие специализированные мастер-классы. Как например, исполнительный директор филиала ЕМГ в Томске Ирина Герасимчук и кандидат филологических наук, доцент, педагог по языку СМИ Нина Гордеева.

«Проект «День Радио» уникален тем, что показывает реальных людей, которые превозмогая себя, смогли за два месяца вырасти и в профессиональном, и в личностном плане», — рассказала заместитель генерального директора КМГ по радиовещанию Екатерина Лебедева.

«Да, ряд испытаний не был связан с прямым функционалом радиоведущего, а именно – работой в эфире. Но нам, как организаторам, было важно показать внутренний мир человека, раскрыть его, а не только отобрать финалистов по узкоспециализированным профессиональным навыкам. Благодаря этому проект получился ярким и интересным. Многие участники заметно изменились, качественно выросли, что не может не радовать», — отмечает она.

В итоге, по словам Лебедевой, «Кузбасская медиагруппа» решила трудоустроить не троих финалистов, как было заявлено ранее, а несколько больше. Сейчас ребята начинают стажировку на кемеровских станциях.

Организаторы проекта также отметили, что уже запланированы съемки второго сезона реалити-шоу для будущих ди-джеев, старт которого запланирован на вторую половину 2017 года.

Напомним, что проект «День Радио» собрал более 160 заявок от потенциальных ведущих. В ходе кастинга были отобраны 12 участников.

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В её состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS: «Европа плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов КМГ представляет областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК», лидирующий музыкальный телеканал «РУ.ТВ». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.