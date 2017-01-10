Муниципальные медучреждения перешли в прямое подчинение областным властям

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С 1 января 2017 года муниципальные медицинские организации Кузбасса стали государственными и перешли в прямое подчинение областному профильному департаменту, а не местным администрациям.
Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в России завершается процесс создания единой государственной системы здравоохранения.
С начала года муниципальные полномочия в здравоохранении переданы на уровень субъекта. Управления здравоохранения в администрациях городов Кузбасса ликвидированы.
Однако за муниципалитетами останется обязанность по созданию условий, под которыми понимается комплекс мер правового, экономического, информационного характера. В том числе, это меры социальной поддержки медицинских работников, оказание коммунальных услуг учреждениям здравоохранения и транспортная доступность. Эти условия будут прописаны в соглашениях между областной и местными структурами.
Кроме того, за организацией оказания медицинской помощи на территории муниципальных образований будут следить ответственные кураторы, назначенные департаментом.
Для работы с медучреждениями южной части Кузбасса в Новокузнецке создано территориальное управление департамента охраны здоровья.
«Данные преобразования позволят эффективнее управлять человеческими и материальными ресурсами, сокращать расходы на содержание управленческих кадров, а вырученные средства направлять на развитие учреждений и улучшение качества медицинских услуг», — отметил первый зам начальника департамента Александр Брежнев.
В департаменте подчеркнули, что передача полномочий в сфере здравоохранения на областной уровень не отразится на деятельности медицинских работников, а качество оказания услуг населению должно улучшаться.
С 1 января 2017 года муниципальные медицинские организации Кузбасса стали государственными и перешли в прямое подчинение областному профильному департаменту, а не местным администрациям.