Газеты и интернет
Радио
-21°C, ясно
Войти на сайт

Муниципальные медучреждения перешли в прямое подчинение областным властям

Опубликовано , 7 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © rossaprimavera.ru

С 1 января 2017 года муниципальные медицинские организации Кузбасса стали государственными и перешли в прямое подчинение областному профильному департаменту, а не местным администрациям.

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в России завершается процесс создания единой государственной системы здравоохранения.

С начала года муниципальные полномочия в здравоохранении переданы на уровень субъекта. Управления здравоохранения в администрациях городов Кузбасса ликвидированы.

Однако за муниципалитетами останется обязанность по созданию условий, под которыми понимается комплекс мер правового, экономического, информационного характера. В том числе, это меры социальной поддержки медицинских работников, оказание коммунальных услуг учреждениям здравоохранения и транспортная доступность. Эти условия будут прописаны в соглашениях между областной и местными структурами.

Кроме того, за организацией оказания медицинской помощи на территории муниципальных образований будут следить ответственные кураторы, назначенные департаментом.

Для работы с медучреждениями южной части Кузбасса в Новокузнецке создано территориальное управление департамента охраны здоровья.

«Данные преобразования позволят эффективнее управлять человеческими и материальными ресурсами, сокращать расходы на содержание управленческих кадров, а вырученные средства направлять на развитие учреждений и улучшение качества медицинских услуг», — отметил первый зам начальника департамента Александр Брежнев.

В департаменте подчеркнули, что передача полномочий в сфере здравоохранения на областной уровень не отразится на деятельности медицинских работников, а качество оказания услуг населению должно улучшаться.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87632.html

http://rossaprimavera.ru/sites/default/files/photo_2016-12-05_23-48-58_medicine_0.jpg

С 1 января 2017 года муниципальные медицинские организации Кузбасса стали государственными и перешли в прямое подчинение областному профильному департаменту, а не местным администрациям.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовцы стали раздевать земляков на улице

VSЁ42
VSЁ42

Жажда секса в Рождественскую ночь довела новокузнечанина до смерти

life.ru
life.ru

Сибиряк пытался впасть в спячку в супермаркете Новокузнецка

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Кузбассовец в маске украл сковородку у двух женщин

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке неизвестные раскочегарили паровоз-памятник

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовец зарезал жену, изгоняя из неё «злые силы»

Политика

Январь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9
10
1112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить