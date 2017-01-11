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Новый рекорд Шерегеша: курорт принял за праздники 140 тыс. туристов

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Более полумиллиона туристов отдохнули в Таштагольском районе с начала зимнего сезона, а комплекс «Шерегеш» только за новогодние каникулы посетили 140 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Главный кузбасский курорт по-прежнему пользуется большой популярностью у туристов: новогодние и рождественские праздники в Шерегеше отметили на 3,5 тыс. человек больше, чем было в прошлом году.

В 2016 году спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» вошел в число самых популярных горнолыжных курортов страны, в 2014—2015 и 2015—2016 годах кузбасский курорт принял более миллиона туристов за каждый сезон.

«Отдыхающих здесь привлекают самый лучший для катания снег-пухляк и более продолжительный, чем в Европе, сезон – с ноября по май. А в 2016 году 10 из 18 подъемников «Шерегеша» заработали раньше, чем на остальных горнолыжных курортах России – в конце октября», — отмечают власти.

Курорт на юге Кузбасса отличается благоприятным климатом и рельефом, трассами большой протяженности, развитой инфраструктурой, сервисом и транспортной доступностью. В настоящее время здесь действуют многочисленные подъемники, прокаты, гостиницы, кафе и рестораны, автостоянки — всего 192 объекта.

Кроме того, на горе Туманной в губернском центре горных лыж и сноуборда в праздничные дни отдохнули 3,5 тыс. гостей района.

Как пояснили в пресс-службе, центр является базой двух детских спортивных школ олимпийского резерва и базой программы «Лыжи мечты».

Около 500 поклонников зимней рыбалки, уединенного отдыха, снегоходных прогулок, в том числе до Азасской пещеры, отдохнули в отделенном поселке Усть-Кабырза.

Еще 400 человек с пользой провели новогодние каникулы в профилактории поселка Каз. Для туристов здесь оборудованы трасса для катания на горных лыжах и подъемник на 700 м, а также комплекс различных оздоровительных процедур – несколько видов массажа, фито-бочка, лечебные ванны и другие.

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Более полумиллиона туристов отдохнули в Таштагольском районе с начала зимнего сезона, а комплекс «Шерегеш» только за новогодние каникулы посетили 140 тыс. человек.

 

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