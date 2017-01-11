Середюк лично проверил заснеженные дворы многоэтажек в Кемерове

Глава города Кемерово Илья Середюк проинспектировал дворы домов, жители которых жаловались на некачественную уборку территории.

«В первые десять дней нового года мы сделали упор на уборку улично-дорожной сети, для того чтобы подготовить город к первой рабочей неделе. А сейчас кемеровчане вышли на работу и теперь мы ставим задачу УК привести в порядок дворовые территории. Если в праздничные дни личный автотранспорт был у многих во дворе, и уборка была затруднена, то сейчас дворы стали свободнее и при условии своевременного предупреждения жителей, есть возможность организовать механизированную уборку», – сказал Илья Середюк.

Всего в Кемерове 3 090 многоквартирных домов, общая площадь придомовых территорий, на которых производится уборка, превышает 9,6 млн кв. метров. Дома и придомовые территории обслуживают 56 управляющих компаний, 35 ТСЖ, в которых работают около 1,5 тыс. дворников.

Илья Середюк проинспектировал дворы на Красноармейской, 128, трех домов по Дзержинского, проспекту Шахтёров (72, 72А), пятого и седьмого дома по улице Дегтярева.

Мэр пообщался с жителями и сотрудниками управляющих компаний, отметил, что труд дворников, особенно зимой, заслуживает благодарности и вручил двум из них, работающим во дворе нового дома по Дегтярева, термосы с горячим чаем.

Глава города отметил, что не все управляющие компании ответственно относятся к выполнению обязательств по заключенным договорам. Иногда в соседних домах, управлением которых занимаются разные УК, совершенно разное положение дел: один двор очищен, соседний – нет.

«Халатная работа управляющих компаний недопустима, администрация города встанет на сторону жильцов», — обещают власти.

«Несмотря на то, что отношения между жильцами и УК строятся на договорных началах, и мы не можем на них повлиять, мы вправе содействовать жильцам в отстаивании интересов по надлежащему содержанию дворов. Наша задача – организовать системную уборку дворов и поддержать жителей в случае невыполнения управляющими компаниями условий договоров по содержанию общего имущества многоквартирных домов», – пояснил Илья Середюк.