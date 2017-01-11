Суд установит степень вины экс-главы ГИБДД Мовшина в громком ДТП

В резонансном ДТП с участием бывшего начальника кузбасской ГИБДД Юрия Мовшина, появилась вторая экспертиза, которая его оправдывает и противоречит первой, проведенной ранее в Кузбассе. Но суд по этому громкому делу все равно состоится.

Об этом заявил глава общественной комиссии по контролю за расследованием этого дела, депутат Государственной думы РФ от Кузбасса Евгений Косяненко.

По его словам, всё это время независимая комиссия созданная, по поручению губернатора Амана Тулеева, продолжает общественный контроль за расследованием громкого ДТП.

«Я знаю, что состоялась повторная экспертиза. Выводы, которые сделали эксперты повторной экспертизы, что допущенные Мовшиным нарушения не находятся в прямой связи с произошедшим ДТП. Напомню, что уже вот эта экспертиза повторная — выводы противоположны той, первой, которая сделана у нас, в Кузбассе. В любом случае решение будет принимать суд, и он будет исследовать оба заключения на предмет их обоснованности», — сказал глава комиссии.

«Не сомневаюсь, что уголовное дело будет передано в суд, и Мовшин будет там фигурировать. Не могу предсказать вердикт суда, но полагаю, что степень вины Мовшина будет установлена», — подчеркнул Косяненко.

По его словам, общественная комиссия будет держать на контроле расследование этого дела до передачи его в суд. «И если будут проволочки, будем вынуждены подключить дополнительные меры», — заверил депутат.

ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200 бывшего высокопоставленного сотрудника полиции и Toyota Premio произошло 23 апреля на трассе Кемерово — Яшкино. Жертвами аварии стали четыре человека. По ранее озвученным официальным данным, Мовшин был трезв.

Экс-главу ГИБДД лишили всех областных медалей и звания почётного гражданина, а до суда он находится под подпиской о невыезде.

Уголовным делом занимается Главное следственное управление областного ГУ МВД. Губернатор Аман Тулеев лично контролирует ход расследования.

Позже стало известно, что Мовшина будет защищать известный московский адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы медиаперсон и прошлым летом посещал Кемерово.

«Адвокат пускай выполняет свою работу. Определять, виновен человек или невиновен, вправе только суд», — ранее сказал по этому поводу Косяненко.