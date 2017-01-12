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Морозы до минус 33°С продержатся в Кузбассе до следующей недели

Опубликовано , 17 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © park72.ru

В ближайшие дни погода в Кемеровской области ожидается морозной: местами по ночам похолодает до минус 30-33 градусов.

Прогноз до конца недели и начало следующей опубликовал сегодня Кемеровский гидрометцентр.

В пятницу днем основная температура по области минус 18-23, местами по северу до 28 ниже нуля, а кое-где по югу — всего минус 12-17 градусов. Ожидается умеренный северный ветер, незначительные осадки, местами изморозь. В ночь на субботу температура составит минус 25-30 градусов, местами 18-23 ниже нуля.

«В выходные дни высотный циклон продолжит преподносить нам небольшие осадки, но температурный режим будет формироваться за счет расположившегося у земли антициклона», — отмечают синоптики.

В субботний день будет в пределах минус 18-23°С, местами возможно 11-16 ниже нуля, а в ночь на воскресенье температура понизится до средних отметок в минус 23, а местами до 33 градусов мороза. Кроме того, прогнозируется южный ветер с порывами до 14 метров в секунду, местами небольшой снег, метели.

Согласно прогнозу, в воскресенье днем будет минус 10-15 градусов, местами до 21 ниже нуля. Юго-восточный ветер с порывами до 13 м/с. В отдельных районах небольшой снег.

В ночь на понедельник столбик термометра понизится до отметок минус 20-25°С, местами -30°С. В начале следующей недели морозная погода сохранится.

В понедельник температура воздуха днем ожидается в пределах минус 15-20 градусов Цельсия с северным слабым ветром и местами будут наблюдаться небольшие осадки. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается.

«На Крещение также ожидаем морозную погоду», — заранее предупредили в метеослужбе.

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В ближайшие дни погода в Кемеровской области ожидается морозной: местами по ночам похолодает до минус 30-33 градусов.

 

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