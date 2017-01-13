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В Кемерове планируют установить остановки с защитой от ДТП

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © infovoronezh.ru

Летом 2017 года на основных автомагистралях Кемерова появятся защищенные остановки, рассказал глава города Илья Середюк.

«Мы будет продолжать работу по защите остановок. Мы сейчас изучаем опыт других стран, где делают остановки подальше от проезжей части, либо делают их закрытыми, в теплых странах с кондиционерами. Мы хотим внести что-то новое. Летом 2017 года на основных автомагистралях появятся те остановки, которые получат защиту. Работа эта будет сформирована начиная с мая-июня», — сказал Илья Середюк «Комсомольской правде-Кемерово».

Мэр отметил, что на остановках все-таки аварийность меньше, чем на перекрестках и участках дорог, нерегулируемых пешеходных переходах. Обеспечению безопасности в таких местах будет уделяться особо внимание.

Напомним, что вечером 22 декабря в остановку на проспекте Ленина, где люди ждали общественный транспорт, влетел BMW X6. В результате была травмирована 34-летняя женщина, которая позже скончалась в больнице.

За рулем иномарки находился адвокат и предприниматель Вадим Негодяев. По факту резонансного ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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Летом 2017 года на основных автомагистралях Кемерова появятся защищенные остановки, рассказал глава города Илья Середюк.

 

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