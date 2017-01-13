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Россияне обманулись в фиктивном интернет-магазине новокузнечанки

Опубликовано , 38 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © pollservice.ru

В Новокузнецке перед судом предстанет «владелица» фиктивного интернет-магазина, жертвами которой стали жители всей России — от Москвы до Камчатки.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, 29-летняя новокузнечанка обвиняется в совершении девяти эпизодов преступления по статье «мошенничество».

Прошлым летом женщина создала в социальной сети страничку на свое имя и вымышленную фамилию, где предлагала посетителям детские вещи, одежду и обувь по ценам ниже рыночных.

Отправку товара клиентам она гарантировала только после полной предоплаты. Однако выполнившие это условие покупатели из разных регионов страны вещей не получили и обратились за помощью в полицию.

Полицейские выяснили, что злоумышленница проживает в Новокузнецке, и задержали ее.

Продавец фиктивного магазина использовала в качестве фотографий товара картинки из интернета. Как только деньги за вещи поступали на ее банковскую карту, она вносила покупателей в «черный список» и прекращала общение с ними.

«За полгода она обманула 9 человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Петропавловска-Камчатского, а также Московской и Белгородской областей. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело рассматривается в Орджоникидзевском районном суде Новокузнецка. Санкции статьи обвинения предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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В Новокузнецке перед судом предстанет «владелица» фиктивного интернет-магазина, жертвами которой стали жители всей России — от Москвы до Камчатки.

 

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