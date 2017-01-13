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Кузбасские журналисты отпраздновали День российской печати

Опубликовано , 35 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Участниками приема в честь Дня российской печати стали редакторы, корреспонденты, фотографы, дизайнеры, операторы компьютерной верстки, ветераны труда.

Представителей печатных изданий на приеме, посвященном празднику, поздравил и.о.начальника главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов.

По последним данным, в Кузбассе работают 324 СМИ, из них 137 газет и 44 журнала.

Ведущим печатным СМИ области по-прежнему остается газета «Кузбасс», возглавляемая Валерием Качиным и отметившая 7 января этого года свое 95-летие. Тираж газеты превышает 25 тыс. экземпляров.

«Кузбасс» оперативно знакомит читателей с тем, что стоит за каждым существенным событием в регионе, последовательно информирует жителей о политике властей разных уровней в важнейших сферах: экономике, экологии, образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите.

Продолжает свою деятельность областной Союз журналистов. Одним из самых ярких мероприятий, организованных союзом в 2016 году, стала четвертая спартакиада журналистов региона, прошедшая в Тайге. Кроме того, в октябре в редакции газеты «Кузбасс» состоялся областной семинар редакторов муниципальных газет.

Лучшие журналисты региона на сегодняшнем приеме получили областные награды.

Администрация области ежегодно помогает региональным и муниципальным средствам массовой информации, проводит конкурсы профмастерства, предоставляет журналистам льготные жилищные займы, организует отдых для детей работников СМИ в здравницах страны.

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Участниками приема в честь Дня российской печати стали редакторы, корреспонденты, фотографы, дизайнеры, операторы компьютерной верстки, ветераны труда.

 

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