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Более миллиарда долгов по зарплате вернули кузбассовцам в 2016 году

Опубликовано , 38 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © images.aif.ru

По итогам работы в 2016 году областной штаб по финмониторингу добился погашения 1,1 млрд рублей долгов по зарплате трудящимся.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные штаба, в целом за год вместе с правоохранительными, надзорными органами и муниципалитетами рассмотрено более 5,6 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, имеющих различные задолженности.

По итогам заседаний в бюджет области перечислено 3,3 млн рублей недоплаченных ранее налогов, во внебюджетные фонды — 500 млн рублей.

Напомним, штаб создан в 2008 году по инициативе губернатора Амана Тулеева. Орган держит на контроле своевременность и полноту выдачи зарплаты кузбассовцам, принимает меры для сокращения долгов по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

Кроме того, ведется работа с убыточными предприятиями и с управляющими компаниями в жилищном фонде, которые не рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями.

Под пристальным вниманием штаба находятся предприятия, где зарплату работникам платят ниже минимального размера оплаты труда или значительно ниже среднеотраслевого уровня, а также использующие «серые» схемы.

Также рассматриваются строительные компании, допустившие срыв сроков заселения домов.

Штаб продолжит свою работу в 2017 году.

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По итогам работы в 2016 году областной штаб по финмониторингу добился погашения 1,1 млрд рублей долгов по зарплате трудящимся.

 

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