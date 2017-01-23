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Почти 22 тысячи новых рабочих мест появилось в Кузбассе за год

Опубликовано , 36 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © ofice-life.ru

По данным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, в 2016 году было создано 21 847 новых рабочих мест.

К примеру, в угледобывающей промышленности введено более 2,9 тыс. мест, в агропромышленном комплексе и сфере строительства и производства стройматериалов – порядка полутора тысяч мест.

Почти тысяча вакансий появилась в ЖКХ, в металлургии и образовательных учреждениях – по 389 мест, машиностроении – 271 место, здравоохранении – 217 мест.

Больше всего новых мест для трудоустройства появилось в прошлом году в сфере потребительского рынка — более 6,8 тысяч.

«Численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости населения, уменьшилась за год на 5% и к январю 2017 года составила 34,1 тыс. человек», — сообщили в обладминистрации.

Уровень регистрируемой безработицы, по официальным данным, снизился с 2,6 до 2,5% численности экономически активного населения.

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По данным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, в 2016 году было создано 21 847 новых рабочих мест.

 

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