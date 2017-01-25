Кемеровские школы начали закрывать на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Кемерове превышен на 15,3%: карантин объявлен в отдельных классах и группах в детсадах, полностью закрыто уже более 30 школ.

Как сообщает областной Роспотребнадзор, более 4 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ зарегистрировано в городе за последнюю неделю.

«Среди детей в возрасте три-шесть лет отмечено превышение порогового уровня на 14,3%, среди школьников 7-14 лет — на 19,3%, среди лиц старше 15 лет — на 23,1%. Ниже эпидемического порога на 1,8% зарегистрирована заболеваемость детей в возрастной группе от нуля до двух лет», — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в областном центре госпитализировано 77 больных ОРВИ, в том числе 68 детей.

Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью приостановлен учебный процесс в 33 школах, в трех средних специальных профессиональных учреждениях.

«Частично учебный процесс приостановлен в пяти школах (прекращены занятия в 20 классах). Закрыты на карантин семь групп в пяти дошкольных образовательных учреждениях», — добавили в Роспотребнадзоре.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается по всей области. К медикам обратились уже более 19,6 тыс. больных. Эпидемический порог превышен на 4,2% (в основном болеют дети, среди взрослых заболеваемость ОРВИ ниже порога на 8,7%).

«За неделю по клиническим признакам диагноз «грипп» поставлен 165 больным (0,8% от числа зарегистрированных больных). Госпитализировано с осложненным течением 438 больных ОРВИ и трое больных гриппом», — отметили в санэпидслужбе.

Для предупреждения заболеваний ОРВИ специалисты призывают соблюдать элементарные правила: чаще мыть руки с мылом или протирать их специальными антисептическими гелями.

При кашле и чихании врачи советуют прикрывать нос и рот одноразовым платком, выбрасывать его после использования в урну, не касаться лица руками. Перед выходом на улицу использовать средства неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ (гриппферон, виферон, оксолиновая мазь и т.п.) согласно инструкции.

«Избегайте переохлаждения. Немедленно обращайтесь к врачу при появлении первых признаков заболевания!», — настаивают в Роспотребнадзоре.