Долги за коммуналку начали списывать с банковских карт неплательщиков

С этого года должники за ЖКХ начали сталкиваться с тем, что деньги списывают прямо с их банковских счетов и даже с зарплатных карт.

Съёмочная группа «Вести-Кузбасс» решила выяснить, насколько это законно, и может ли человек защититься, если долг насчитали ошибочно.

Рейды с участием силовых структур проводятся постоянно. Но службе приставов теперь гораздо легче открыть второй невидимый фронт, где нет такого открытого противостояние с людьми, забывшими свои финансовые обязательства. С этого года закон заработал по-настоящему: деньги с банковских счетов должника можно списать легче, по судебному приказу, не дожидаясь исполнительного листа.

«Что по исполнительному листу, что по судебному приказу после возбуждения исполнительного производства направляются запросы в кредитные организации. Если гражданин не исполняет требования исполдокумента, мы выносим постановления об обращении на денежные средства на расчетном счете… списывают деньги, те, которые находятся на карточке или расчетных счетах гражданина», — прокомментировала заместитель главного судебного пристава Кемеровской области Анна Покровская.

Для коммунальщиков это практически карт-бланш в серьезном разговоре с должниками.

Теперь никаких долгих судебных разбирательств, прений, неявок, отсрочек. Взыскание происходит быстро. УК достаточно подать документы в суд. Далее без приглашения ответчика выписывается приказ, с которым приставы идут в банк.

«В рамках действующего законодательства мы его исполняем. Если на счете нашего клиента деньги есть, мы сразу исполняем постановление. Если на счете нет денег, то на счет накладывается ограничение, и мы ждем поступления. Как только деньги поступят, данное постановление будет исполнено и мы возвращаем постановление обратно приставам», — пояснила сотрудник банка Светлана Головня.

Если вдруг УК ошиблась, может ли человек вернуть деньги, которые списали неправильно? Да.

Судебный приказ – это ещё не окончательный приговор. В любом случае, деньги со счета должника будут списаны по истечении десяти дней. А за это время с момента получения документов человек может обжаловать приказ.