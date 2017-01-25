Газеты и интернет
Радио
-9°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Аман Тулеев наградил лучших дворников со всего Кузбасса

Опубликовано , 24 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

По поручению губернатора Амана Тулеева 50 дворников из территорий области получат благодарственные письма и премии.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, еще в декабре глава региона подчеркнул огромную роль дворников в борьбе со снегом, которые выполняют основную расчистку дворов, несмотря на небольшую зарплату. Тогда Аман Тулеев предложил создать систему материального и морального стимулирования дворников.

Сегодня замгубернатора Анатолий Лазарев наградил первую десятку лучших работников за добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей и активную уборку дворов в сложных метеоусловиях.

Среди награжденных — представительница УК «Комфорт» Таштагольского района Валентина Танатова, которая со всей ответственностью работает дворником уже более 40 лет. Нина Голикова из ДСК «Сервис» Новокузнецка работает в ЖКХ около 30 лет.

«Благодарственные письма вручены дворникам из Кемерова, Юрги, Белова, Прокопьевска, Киселевска, Прокопьевского района. Остальные жилищники, представленные к наградам, получат их в ближайшие дни», — уточнили в обладминистрации.

Как отметил замгубернатора, в регионе 5 тыс. дворников, и все они находятся на передовой линии борьбы со снегом.

«Ежесуточно на уборку дорог и тротуаров в городах и районах выходит до 1,5 тыс. единиц техники, вывозится до 50 тыс. куб. м снега или 5 тыс. самосвалов. Но вся эта большая работа была бы не важна и бесполезна жителям, если оставить двор заснеженным. Оценка нашего общего труда начинается именно с работы дворника, с уборки придомовой территории», — сказал Лазарев.

Сегодня губернатор Аман Тулеев направил телеграмму главам городов и районов, заместителям глав по ЖКХ с поручением использовать все резервы для сохранения надежного кадрового «костяка» работников, убирающих дворы многоквартирных домов.

«Нужно еще раз проанализировать уровень зарплат дворников в городах и районах, рассмотреть вопрос по их дополнительному финансовому стимулированию. Важно использовать соревновательный момент, организуя разнообразные конкурсы и сбор отзывов от населения по качеству уборки дворов. Победители в обязательном порядке должны поощряться муниципальными наградами и премиями, это станет примером для остальных и стимулом к повышению качества работы», — отметил губернатор.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/87867.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/01/Anatolij-Lazarev-nagrazhdenie-Luchshij-dvornik-25-01-2017_5_resize.jpg

По поручению губернатора Амана Тулеева 50 дворников из территорий области получат благодарственные письма и премии.

 

Яндекс.Новости

baikal24.ru
baikal24.ru

Кемеровчанка успела родить, пока к ней ехала «скорая»

НГС42
НГС42

Отчим ударом по голове убил 2-летнюю девочку: возбуждено дело

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Мать умершего от алкоголя младенца предстанет перед судом

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Цыганка похитила у юной новокузнечанки деньги и ювелирные украшения

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Кузбассовец убил соседку из-за золотого кольца

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе доходы и расходы бюджета увеличили на 1 млрд рублей

Политика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить