Лучшим студентам Кузбасса подарили путевки в Москву и Сочи

Губернатор Аман Тулеев на приеме в честь Дня российского студенчества наградил лучших студентов бесплатными путевками на каникулы в Москву и олимпийскую столицу — Сочи.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в приеме приняли участие лучшие представители образовательных организаций, лидеры молодежных движений и объединений, кузбассовцы, внесшие большой вклад в развитие студенчества.

В поддержку областной акции, введенной в 2015 году по инициативе Амана Тулеева, в фойе театра расположились декоративная вагонетка с 100 кг мандаринов и корзины с тысячей шоколадных конфет.

Как пояснили в обладминистрации, 25 января в холлах всех вузов и учреждений образования среднего звена студентов также ждали сладкие сюрпризы.

Губернатор обратился к студентам с предложением открыть свое дело, не дожидаясь окончания вуза.

В области существует система льгот и мер поддержки для начинающих предпринимателей: льготные займы до 3 млн рублей, налоговые льготы, бесплатные консультации, четыре бизнес-инкубатора. К тому же, действует областной закон о налоговых каникулах до двух лет – для впервые зарегистрированных предпринимателей.

С 2011 года действует программа «Ты – предприниматель» для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. За это время в проекте приняли участие около 20 тыс. человек из всей области, открыто более 400 новых молодежных бизнес-компаний.

Отдельно Аман Тулеев остановился на вопросах труда и занятости: растет спрос на знающих, умных и креативных инженеров, толковых программистов и дизайнеров, грамотных управленцев.

Так, на сегодняшний день в области 21 тыс. вакансий по разным профессиям. Шахты и разрезы готовы трудоустроить 500 инженеров с высшим горным образованием. Кузбассу не хватает 1,57 тыс. врачей, 900 медсестер, 400 учителей. В сельском хозяйстве нужны более 300 человек, а также требуются 320 руководителей высшего и среднего звена.

На приеме лучшие студенты получили от губернатора бесплатные путевки на отдых. В феврале 2017 года 50 студентов отправятся в Москву: увидят Кремль, Красную Площадь, храм Христа Спасителя, побывают в лучших музеях. В конце июня еще 50 студентов отдохнут в олимпийском Сочи. В прошлом году Москву и Сочи также бесплатно посетили 100 студентов области. А всего с 2003 года более 3 тыс. молодых кузбассовцев за счет средств областного бюджета побывали в Финляндии, Швеции, Таиланде, Египте, Греции, ОАЭ.

Пяти молодым студенческим семьям вручили сертификаты на льготные ссуды на жилье: без процентов, без первоначального взноса, сроком на 20 лет. С 2007 года такие жилищные ссуды получили 7,3 тыс. молодых кузбасских семей.

В честь Дня Татьяны по кузбасской традиции «круглые отличники», а это почти 2 тыс. человек, получили специальные денежные премии. А всего по распоряжению губернатора к празднику поощрили почти 2,9 тыс. студентов, аспирантов, молодых ученых.

Студенты подготовили ответный подарок для губернатора – символические пять копеек диаметром 50 см — «тот самый пятак», который кладут на удачу под пятку. На монете написаны пожелания благополучия и везения.