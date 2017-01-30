Морозная погода ожидается в Кузбассе на предстоящей неделе: в начале периода температура будет в основном в пределах климатической нормы, а к выходным существенно понизится, и снова в свои права вступит сибирский антициклон.

По предварительному прогнозу, весь февраль ожидается на 3°С ниже климатической нормы. Так что, последний зимний месяц еще покажет свой суровый сибирский характер.

Сегодня ночью по области -18, -23°С, при прояснении до -28°С, сообщает Кемеровский гидрометцентр.

Во вторник местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер будет усиливаться до 13 метров в секунду. Днем температура в пределах минус 10-15, в ночь на среду -15-20 ниже нуля, при прояснениях до 28 градусов мороза.

В среду погода ожидается без существенных осадков с юго-восточным умеренным ветром. Температура днем минус 5-10, местами до -15 градусов. В ночь на четверг 10-15 ниже нуля, при прояснениях до минус 23°С.

В четверг ветер сменит направление на южное, будет с порывами до 13 м/с, местами пойдет небольшой снег. Днем столбик термометра повысится до отметки минус 5-10. В ночь на пятницу температура 12-17 со знаком «минус», местами до 22 ниже нуля.

Согласно прогнозу, с пятницы начнется постепенная перестройка погоды. При прохождении фронтальных разделов будет усиливаться ветер и местами наблюдаться небольшой снег. Днем температура будет в пределах минус 10-15, местами 5-10 ниже нуля, ночью понизится до минус 17-22 градусов.

«В выходные дни на погоду в Кузбассе начнет оказывать своё влияние область повышенного давления, а значит, ожидаются морозные дни. Такие метеоусловия могут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере и образованию морозных туманов, изморози и дыма, поэтому будьте внимательны на дорогах, следите за своим самочувствием и одевайтесь по погоде», — отмечают синоптики.

В субботу днём температура воздуха ожидается в пределах минус 17-22 градусов. При прохождении холодного атмосферного воздуха, западный ветер будет усиливаться до 12-17 м/с, местами будет небольшой и умеренный снег, соответственно, метели, и в ночь на воскресенье температура понизится уже до 20-25 ниже нуля, местами до 30 градусов мороза.

«В воскресенье вторичный холодный фронт удержит температуру в тех же пределах как и ночью: -20, -25°С, местами до -30°С. Западный ветер будет усиливаться до 12 м/с и местами возможен небольшой снег», — добавили в гидрометцентре.