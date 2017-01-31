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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Кузбассе на 65,5%

Опубликовано , 35 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © dobryjlikar.com

За последнюю неделю января в области зарегистрировано более 26,7 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, интенсивный показатель заболеваемости населения составил 98,57 на 10 тысяч, превысив эпидемический порог на 65,5%.

Среди детей в возрасте до двух лет недельный порог превышен на 3,4%, среди детей в возрастной группе 3-6 лет – на 60,6%, среди школьников 7-14 лет – на 78,7%, среди тех, кто старше 15 лет, — на 47,1%.

Уровень заболеваемости ниже эпидпорога зарегистрирован в Калтане, Осинниках, Тисульском и Топкинском районах. На остальных территориях он превышен от 8,7 до 153,1%.

«Заболеваемость определяется сочетанной циркуляцией вирусов гриппа и других респираторных вирусов», — отметили в санэпидслужбе и пояснили, что также лабораторно подтверждены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и так называемый «гонконгский грипп» А(H3N2).

По клиническим признакам диагноз «грипп» за неделю поставили 679 пациентам — 2,5% от числа зарегистрированных больных. Госпитализировано с осложненным течением 493 больных ОРВИ и гриппом.

В Кемерове за неделю зарегистрировали около 5,5 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, эпидемический порог превышен во всех группах населения, в среднем — на 54,5%.

Из-за высокого уровня заболеваемости, по данным на 30 января, полностью приостановлен учебный и воспитательный процессы в 203 школах, в четырех школах-интернатах, в трех средних специальных профессиональных учреждениях, пяти дошкольных образовательных учреждениях. Закрыты на карантин 52 группы в 36 детских образовательных учреждениях, 32 класса в 11 школах.

«Обращаем внимание на необходимость немедленного обращения за квалифицированной медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания. Не занимайтесь самолечением гриппа!», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Для снижения риска заболевания гриппом и ОРВИ эпидемиологи призывают соблюдать гигиену рук, избегать близкого контакта с больными, ограничить пребывание в местах массового скопления людей, соблюдать чистоту в помещениях, делать влажную уборку, проветривание. Также специалисты советуют кушать продукты, обогащенные белками, витаминами и минеральными веществами, и высыпаться.

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За последнюю неделю января в области зарегистрировано более 26,7 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

 

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