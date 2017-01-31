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У McDonald’s в центре Кемерова запретили оставлять машины

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © gazeta.a42.ru

В центре города, около ресторана McDonald’s на проспекте Советском, 28а, внедрен запрет стоянки автомобилей — соответствующие знаки уже установили.

Об этом сообщает кемеровский Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

После открытия McDonald’s вдоль проезжей части на этом участке длиной 120 метров образовалась стихийная парковка, мешающая остановке общественного транспорта.

Как отмечают в ведомстве, согласно ГОСТу, «заездные «карманы» на городских магистралях должны иметь участки отгонов по 20-30 м, участок торможения по 30 м и разгона по 40 м». Всего через этот остановочный пункт проходят 40 маршрутов – это 233 единицы транспортных средств.

Около павильонов одновременно останавливаются три и более единицы общественного транспорта, в том числе автобусы особо большого класса или, как их называют пассажиры, «гармошки».

«В связи с этим принято решение о введении ограничения остановки и стоянки на данном участке. Ограничение будет действовать постоянно, о чем будут информировать знаки «Остановка и стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Знаки установлены 27 января», — уточнили в ЦОДД.

По данным Центра, при согласовании плана застройки ресторана, а также бизнес-центра «Доминант» на Советском, 32 возможность парковки транспортных средств со стороны проезжей части не предусматривалась.

Стоянка транспортных средств для посетителей ресторана быстрого питания, а также всех организаций, находящихся в здании бизнес-центра «Доминант», расположена во дворе зданий и на подземном этаже бизнес-центра.

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В центре города, около ресторана McDonald’s на проспекте Советском, 28а, внедрен запрет стоянки автомобилей — соответствующие знаки уже установили.

 

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