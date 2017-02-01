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Группа кузбасских студентов бесплатно проведет каникулы в Москве

Опубликовано , 31 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © fullhdoboi.ru

Первая группа из 50 лучших кузбасских студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций вылетели на отдых в Москву из Кемеровского международного аэропорта Алексей Леонов.

Туристические путевки на отдых они получили на губернаторском приеме, посвященном Дню российского студенчества, который провел Аман Тулеев.

«В составе группы — лучшие бойцы трудовых отрядов, активисты студенческого самоуправления, творческих коллективов, добровольцы, студенты, имеющие высокие достижения в науке, учебе и спорте», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как уточняют власти, для них запланирована большая экскурсионная программа: обзорная экскурсия по столице, посещение Третьяковской галереи, Кремля, киностудии «Мосфильм», аквапарка, шоколадной фабрики, современных музеев, центрального музея Великой Отечественной войны.

Также студенты побывают на мюзикле в одном из столичных театров и на концерте в Кафедральном соборе Москвы. Проживать молодежь будет в четырехзвездочном отеле, для них предусмотрено трехразовое питание. 8 февраля группа вернется в Кузбасс.

В конце июня еще 50 студентов отдохнут в олимпийском Сочи.

В прошлом году Москву и Сочи также бесплатно посетили 100 студентов области.

Всего с 2003 года три тысячи молодых кузбассовцев за счет средств областного бюджета побывали в Финляндии, Швеции, Таиланде, Египте, Греции, ОАЭ.

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Первая группа из 50 лучших кузбасских студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций вылетели на отдых в Москву

 

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