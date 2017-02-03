Шувалов и Тулеев обсудили модернизацию моногородов в Кузбассе

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в рамках рабочего визита в Кемеровскую область обсудил с губернатором Аманом Тулеевым программу модернизации моногородов.

Первый зампредседателя правительства РФ подчеркнул, для России и для Кузбасса, в частности, проблема моногородов очень актуальна. По решению президента РФ эта тема является одним из национальных приоритетов. Программа модернизации моногородов реализуется с 2010 года.

«В Кузбассе по этой теме ведется активная, интересная работа. Команды ваших городов, которые приезжают на обучение в Москву по программе подготовки муниципальных команд, всех удивляют: это сплоченные коллективы, заряженные на результат, которые хотят изменить ситуацию к лучшему и гордятся Кемеровской областью», — отметил Шувалов.

Игорь Шувалов поблагодарил Амана Тулеева за его личное внимание и внимание администрации Кемеровской области к проблеме развития моногородов и разработку конкретных планов по уходу от монозависимости.

Также первый вице-премьер отметил, что ему всегда приятно приезжать в Кемеровскую область. «У вас новые проекты, неплохо строится жилье, развивается ЖКХ. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с ценами на уголь, регион прошел этот сложный период достойно», — сказал он.

Аман Тулеев выразил благодарность Игорю Шувалову за личное участие в утверждении программы по развитию моногородов, особенно Юрги, Анжеро-Судженска и поселка Шерегеш.

По мнению Тулеева, на сегодняшний день выстроена системная работа: действует рабочая группа по модернизации моногородов, создана специальная структура – Фонд развития моногородов.

Настоящим рывком стало решение о создании территорий опережающего развития в Юрге и Анжеро-Судженске. Таких мощных льгот, которые смогут получить инвесторы, ещё не было. Это целый пакет весомых мер поддержки.

Губернатор подчеркнул, что после приезда Игоря Шувалова будут приняты меры по устранению всех замечаний по Анжеро-Судженску.

«Этот город можно будет убирать из программы моногородов. Следующий – Шерегеш, дальше – Юрга. Поэтому рывок в Кузбассе в экономике по моногородам будет», — сказал Аман Тулеев.

Шувалов заверил, что правительство РФ будет помогать Кузбассу продвигать и «другую экономику», отметив, что для этого есть все возможности.

«Вместе мы можем добиваться более разносторонней, сбалансированной, интересной структуры экономики области», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства РФ.